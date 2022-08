Οικονομία

Έξοδος από την Ενισχυμένη Εποπτεία - ΕΕ: “Η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα από την Πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Eurogroup για την έξοδο της Ελλάδος από την ενισχυμένη εποπτεία.

Με αναρτήσεις τους στα social media, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται στην έξοδο της Ελλάδος απο το καθεστώς της ενισχυμένης ευρωπαϊκής εποπτείας.

Μηνύματα έχουν στείλει τόσο η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, όσο και ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, οι οπίοι χαιρετίζουν την έξοδο της Ελλάδος από την ενισχυμένη εποπτεία και κάνουν λόγο για μια καινούρια εποχή που αρχίζει για την χώρα και τους πολίτες της.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων, η χώρα κλείνει πλέον αυτό το κεφάλαιο και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η Ευρωπαική Ενωση πάντα στο πλευρό σας».

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την ????



Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων, η χώρα κλείνει πλέον αυτό το κεφάλαιο και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.



Η ???? πάντα στο πλευρό σας. pic.twitter.com/3hRjwXdYMG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2022

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σημειώνει «Είναι μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, καθώς σήμερα εξέρχεται από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Ειναι μια επιτυχία χάρη στην τήρηση των δεσμεύσεων των Ελλήνων πολιτών και των Αρχών της χώρας, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Ελλάδα κινείται προς τα εμπρός».

An important day for #Greece — exiting the enhanced surveillance framework today.



A success due to the commitment of the Greek people and authorities combined with European solidarity.



Greece is moving forward. @kmitsotakis — Charles Michel (@CharlesMichel) August 20, 2022

Ο Πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου αναφέρει «Σήμερα, για 1η φορά από το 2010, η Ελλάδα αποκαθιστά συνθήκες οικονομικής ομαλότητας βγαίνοντας από την ενισχυμένη επιτήρηση. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ελληνική κυβέρνηση και τους πολίτες. Ιδιαίτερο φόρο τιμής στους Κ.Μητσοτάκη και Χ. Σταικούρα για τον βασικό τους ρόλο σε αυτή την επιτυχία»

Today, for the 1st time since 2010, Greece is restoring conditions of economic normality by exiting enhanced surveillance. This is a major achievement for the Greek government & citizens. Special tribute to @kmitsotakis @cstaikouras for their key role in this success. #Eurogroup https://t.co/uIAEAPwP8Z

— Paschal Donohoe (@Paschald) August 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκροί δύο νέοι σε δυστύχημα με αυτοκίνητο

Νίκος Πουλιάσης: Ο πιλότος που επιχειρούσε στα Ίμια

Βρετανία: Συζυγοκτόνος μεταφέρει με βαλίτσα την σορό της γυναίκας του (βίντεο)