Μπακογιάννης - Ζελένσκι: η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πρέπει να στηριχθεί από όλους

Δήμαρχοι από ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αθηναίων, μετέβησαν στο Κίεβο, για την υπογραφή συμφωνίας στήριξης της βιώσιμης ανοικοδόμησης των ουκρανικών πόλεων.

Συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντομίρ Ζελένσκι και τον δήμαρχο Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, είχε την Παρασκευή 19 Αυγούστου ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Κίεβο, με αντιπροσωπεία Δημάρχων ευρωπαϊκών πόλεων.

Στόχος της αποστολής των δημάρχων ήταν η υπογραφή συμφωνίας στήριξης της βιώσιμης ανοικοδόμησης των ουκρανικών πόλεων.

Η συμφωνία που υπεγράφη, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου, από τον εκπρόσωπό του, προβλέπει συγκεκριμένο σχέδιο συνεργασίας για την κάλυψη όλων των αναγκών ανοικοδόμησης και αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Eurocities, στο οποίο μετέχει η Αθήνα.

Στο κοινό τους ανακοινωθέν, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δήμαρχοι Φλωρεντίας, Αθήνας, Ελσίνκι, Λυών, Μασσαλίας, Όσλο, Ρίγας, Τιράνων και Κιέβου σημειώνουν:

«Εμείς, οι δήμαρχοι και ηγέτες ευρωπαϊκών και ουκρανικών πόλεων, καταδικάζουμε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και απευθύνουμε κάλεσμα για την άμεση απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων και την αποκατάσταση της ειρήνης. Δεσμευόμαστε να συνδυάσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προετοιμασία και την πραγμάτωση της ταχείας και βιώσιμης ανασυγκρότησης των ουκρανικών πόλεων, τις οποίες έχουν καταστρέψει οι ρωσικές επιθέσεις από τις 24 Φεβρουαρίου 2022».

Β. Ζελένσκι: Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια, είναι σημαντικό να ανοικοδομήσουμε τις πόλεις και τις κοινότητες μας

Απευθυνόμενος στους δημάρχους, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό που εσείς οι Δήμαρχοι εν μέσω του πολέμου επιδείξατε γενναιότητα και ήρθατε στην Ουκρανία, στην πρωτεύουσά μας το Κίεβο. Ευχαριστώ πολύ και τις κυβερνήσεις σας. Εκτιμώ την υποστήριξή σας στον αγώνα μας για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα. Ειδικά τώρα, η επίσκεψή σας είναι πολύ σημαντική. Όταν μιλάμε για την βοήθεια και την υποστήριξη - ανθρωπιστική, στρατιωτική, πολιτική, - είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχνάμε τη βοήθεια στην ανοικοδόμηση των πόλεων και των κοινοτήτων μας. Και είναι σημαντικό η ανοικοδόμηση να ξεκινάει όχι μετά τον πόλεμο αλλά τώρα. Πρέπει να διασφαλιστούν και να παρασχεθούν ανθρωπιστικά μέτρα που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους στην Ουκρανία να επιστρέψουν στην κανονική ζωή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για μας, για τον προϋπολογισμό μας. Γιατί διαθέτουμε σχεδόν όλα τα χρήματά μας για την ενίσχυση του στρατού. Για αυτό θα είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια»

Κ. Μπακογιάννης: «Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πρέπει να ξεκινήσει σήμερα και να στηριχθεί από ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο»

Ο δήμαρχος της Αθήνας, αναφερόμενος στην υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας επισήμανε ότι η στήριξη και η ενεργή συμβολή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αποτελεί υποχρέωση ολόκληρου του δημοκρατικού κόσμου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι μια μακρά διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Ο δημοκρατικός κόσμος θα πρέπει να είναι έτοιμος να στηρίξει αυτόν τον Μαραθώνιο με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα. Η Αθήνα με όλες της τις δυνάμεις θα είναι μέρος της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για την ανοικοδόμηση των Ουκρανικών πόλεων και της στήριξης του φίλου Ουκρανικού λαού».

Εξάλλου, ο Dario Nardella, επικεφαλής της αποστολής υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Δικτύου Πόλεων Eurocities, και Δήμαρχος Φλωρεντίας, δήλωσε: «Επιθυμούμε να προσφέρουμε ελπίδα, υποστήριξη και αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό για ένα ειρηνικό και δημοκρατικό μέλλον. Εμείς, οι δήμαρχοι, ως οι πολιτικοί που βρίσκονται πιο κοντά από οποιονδήποτε στους πολίτες, μεταφέραμε αυτή την εγγύτητα και την αλληλεγγύη εκ μέρους λαών από όλη την Ευρώπη κατά τη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους συναδέλφους Ουκρανούς δημάρχους».

Τα επόμενα βήματα

Μια μικτή ομάδα δράσης, η οποία θα απαρτίζεται από πολιτικούς αντιπροσώπους του δικτύου Eurocities, της Ένωσης Ουκρανικών Πόλεων και του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις, επιβλέποντας την υλοποίηση της συμφωνίας.

Ο Andre Sobczak, Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Πόλεων Eurocities, ο οποίος επίσης συμμετείχε στην αποστολή, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι πόλεις-μέλη μας έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας διασυνοριακής, μεταξύ άλλων και με το Χάρκοβο, το Κίεβο, το Λβιβ και την Οδησσό, πόλεις που είναι, όλες τους, μέλη του Δικτύου Eurocities. Οι Δήμαρχοι που παρίστανται, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί τους, μού έχουν εκφράσει την ισχυρή επιθυμία να συνδυάσουμε τους πόρους που διαθέτουμε ως δημιουργοί πόλεων και να μοιραστούμε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων χωρίς αποκλεισμούς στην Ουκρανία.”

Οδοιπορικό των δημάρχων στις μαρτυρικές πόλεις Μποροντιάνκα, Μπούτσα και Ιρπίν

Η αντιπροσωπεία των δημάρχων στην οποία μαζί με τον κ. Μπακογιάννη και τον κ. Dario Nardella μετείχαν οι δήμαρχοι Ελσίνκι Juhana Vartiainen, Λυών Gregory Doucet, Μασσαλίας Benoit Payan, Ρίγας Martins Stakis, Όσλο Raymond Johansen, Τιράνων Erion Veliaj, καθώς και ο ΓΓ των Eurocities τις Βρυξέλλες Andre Sobczak επισκέφτηκαν τη Μποροντιάνκα, Μπούτσα και Ιρπίν. Οι τρεις αυτές ουκρανικές πόλεις βρέθηκαν υπό μακρά ρωσική πολιορκία και υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες αμάχων και καταστροφή των υποδομών τους.

Στη Μπούτσα που συντελέστηκαν και οι μεγαλύτερες θηριωδίες, οι Ευρωπαίοι δήμαρχοι επισκέφτηκαν το σημείο της μαζικής ταφής των αθώων αμάχων που σκοτώθηκαν από τους Ρώσους.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες που αντίκρισα και από τις ιστορίες που μας διηγήθηκαν. Δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε. Η επίσκεψή μας στις κατεστραμμένες ουκρανικές πόλεις έχει και αυτόν τον στόχο. Να μην ξεχάσουμε πόσο καταστροφικός είναι αυτός ο πόλεμος και πόσες ζωές αθώων ανθρώπων χάθηκαν, πόση δυστυχία και πόνο κουβαλάνε όσοι έμειναν πίσω. Υποκλίνομαι, όμως, στο απαράμιλλο σθένος των πολιτών της Μποροντιάνκα, της Μπούτσα και του Ιρπίν. Συνολικά του Ουκρανικού λαού και της ηγεσίας του. Η αντίστασή τους ηρωϊκή. Η θέλησή τους να μείνουν ένα ανεξάρτητο έθνος και μια ελεύθερη δημοκρατία είναι χαλύβδινη. Είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό τους», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης.

Την αδελφοποίηση Αθήνας και Κιέβου αποφάσισαν Μπακογιάννης και Κλίτσκο

Το απόγευμα της Παρασκευής η αντιπροσωπεία των δημάρχων συναντήθηκε και με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ νωρίτερα είχαν περπατήσει μαζί στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης και ο Δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, οι οποίοι διατηρούν στενή συνεργασία, ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στην αδελφοποίηση Αθήνας και Κιέβου.

Τέλος, ο κ. Μπακογιάννης είχε συνάντηση με τον επιτετραμμένο της Ελλάδας στο Κίεβο κ. Μανώλη Ανδρουλάκη, ο οποίος ως γενικός πρόξενος στη Μαριούπολη ήταν ο τελευταίος ξένος διπλωμάτης που αναχώρησε από την πόλη, αφού πρώτα διασφάλισε την ασφαλή έξοδο εκατοντάδων ομογενών και συνόδευσε προσωπικά το τελευταίο κονβόι.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ενημερώθηκε από τον Έλληνα επιτετραμμένο για τις ανάγκες ειδικά της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία που μετράει αιώνες παρουσίας στη χώρα.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συμφωνία

Η συμφωνία στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές:

- Κοινό όραμα για βιώσιμη αστική ανάπτυξη που διασφαλίζει πως τα έργα ανασυγκρότησης εισφέρουν στη δημιουργία αστικών περιοχών οι οποίες θα είναι πράσινες, ενεργειακώς αποδοτικές, θα διασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία, χωρίς αποκλεισμούς, ενώ θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες.

- Σεβασμό του κράτους δικαίου, εξασφαλίζοντας ανάληψη και απόδοση ευθυνών μεταξύ των συνεργαζομένων πόλεων. Διαφάνεια στις συναλλαγές, ιδιαιτέρως δε σε σχέση με τις επενδύσεις, επαναβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της αυτο-διακυβέρνησης, στηρίζοντας την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και τη δημιουργία μέσων και δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

- Ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των κατά τόπους εμπλεκομένων στη διαδικασία ανασυγκρότησης, και λήψη υπ'όψιν των προτάσεων και των αιτημάτων τους σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, και κεντρικής σημασίας για μια νέα αρχή μεταπολεμικά για τις πόλεις και τους πολίτες της Ουκρανίας.



Τι προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη στήριξη της βιώσιμης ανοικοδόμησης των ουκρανικών πόλεων

Μεταξύ άλλων στο μνημόνιο που συνοδεύει τη συμφωνία καταγράφονται αναλυτικά οι «υποχρεώσεις» των δυο πλευρών.

Οι πόλεις μέλη του Δικτύου Eurocities αναλαμβάνουν τη δέσμευση:

- Να συγκεντρώσουν και να οργανώσουν τους πόρους μας, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης, βέλτιστων πρακτικών, δεξιοτήτων, υλικού και --χρηματοοικονομικών πόρων, και θα να αντιστιστοιχίσουνε στα αιτήματα για στήριξη εκ μέρους των Ουκρανών

- Να συντονίσουν αποτελεσματικά τις προσπάθειες για μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, με σταθερά ενδελεχή εποπτεία των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι πόλεις-μέλη, προάγοντας ταυτοχρόνως τις συνέργειες μεταξύ ομοειδών έργων, την καλή κατανομή συγκεκριμένων έργων.

- Να παράσχουν βοήθεια για εξεύρεση κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό την υλοποίηση των έργων ανασυγκρότησης.



Η Ενωση Ουκρανικών Πόλεων, σε συνεργασία με το Γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας από πλευράς της αναλαμβάνει τη δέσμευση:

- Να συντάξει κατάλογο έργων ανασυγκρότησης κεφαλαιώδους σημασίας για τις πόλεις της Ουκρανίας που καταστράφηκαν στη διάρκεια του ρωσικού πολέμου.

- Να συντονίσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης, αποφεύγοντας τις αλληλοεπικαλύψεις και διασφαλίζοντας τον πλέον διευρυμένο αντίκτυπο για όλες τις ουκρανικές πόλεις τις οποίες έπληξε ο πόλεμος.

- Να διαθέσει μηχανισμό, κατάλληλο και με διαφάνεια, για τη χρηματοδότηση έργων ανασυγκρότησης.

