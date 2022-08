Κοινωνία

Πατέρας παρενόχλησε σεξουαλικά 17χρονη Αμερικανίδα φοιτήτρια που φιλοξενούσε

Καταγγελία σε βάρος του άνδρα κατέθεσε το κορίτσι, δίνοντας αναλυτική περιγραφή με όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν

Με κάθε άλλο παρά ευχάριστες αναμνήσεις έφυγε από τη Μαγνησία 17χρονη Αμερικανίδα που βρισκόταν σε περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, μέσω προγράμματος φιλοξενίας το οποίο υλοποιούσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η ανήλικη κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ότι ένα βράδυ ξύπνησε και αυτός έτριβε το μόριό του στα πόδια της…

Η καταγγελία υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, με τον εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Βόλου να διατάσσει τον σχηματισμό δικογραφίας και τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα διερευνηθεί εάν ο 40χρονος τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της κατάχρησης ανηλίκου που αφορά γενετήσιες χειρονομίες σε ανήλικο που έχουν εμπιστευτεί τη φύλαξή του. Και τα δύο αδικήματα είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σε περίπτωση που στο πλαίσιο της προανάκρισης προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του άνδρα, η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε κακούργημα.

Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα και συγκεκριμένα γύρω στα τέλη Ιουλίου. Δύο νεαρές κοπέλες αμερικανικής υπηκοότητας φιλοξενούνταν σε σπίτι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, στο πλαίσιο ανταλλαγής επισκέψεων. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για πρόγραμμα της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη γνωριμία των πολιτών τους με πολίτες άλλων χωρών και πολιτισμούς. Τόσο το φερόμενο ως θύμα της παρενόχλησης, όσο και μια ακόμη συνομήλική ομοεθνής της διέμεναν σε σπίτι Ελληνίδας μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με την καταγγελία ένα βράδυ και ενώ η κοπέλα κοιμόταν, ο 40χρονος πατέρας της Ελληνίδας φίλης της μπήκε στο δωμάτιο πλησιάζοντας στο κρεβάτι της. Η νεαρή ξύπνησε ξαφνικά έχοντας μια περίεργη αίσθηση και είδε με έκπληξη τον άνδρα να έχει βγάλει από το εσώρουχό το μόριό του και να το τρίβει πάνω στα πόδια της. Τρομοκρατήθηκε και άρχισε να φωνάζει, ενώ κατόπιν ενημέρωσε την άλλη Αμερικανίδα για το τι είχε συμβεί. Πήραν μέσα στη νύχτα τα πράγματά τους και έφυγαν, βρίσκοντας στο μεταξύ φιλοξενία σε άλλο σπίτι. Κατήγγειλαν το φερόμενο ως γεγονός στους Έλληνες και Αμερικανούς υπεύθυνους του προγράμματος. Η ομοεθνής της υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε κάτι, παρά μόνο ότι άκουσε τις φωνές της 17χρονης, η οποία μετέπειτα της περιέγραψε το τι είχε συμβεί.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς οι υπεύθυνοι του προγράμματος και η κοπέλα μετέβησαν στην Αστυνομία μετά από ένα 24ωρο, ενώ πλέον οι 17χρονες έχουν φύγει από τη Μαγνησία.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, η διεξαγωγή της οποίας ανατέθηκε στο Α.Τ. Ρήγα Φεραίου, θα κληθούν να καταθέσουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, με τον 40χρονο να πρόκειται να απολογηθεί προτείνοντας από την πλευρά του μάρτυρες προς υπεράσπισή του, ώστε να αντικρούσει την κατηγορία.

Πηγή: e-thessalia.gr

