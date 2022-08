Αθλητικά

Βάδην: Η Ντρισμπιώτη πήρε χρυσό μετάλλιο και στα 20 χλμ

Έγραψε Ιστορία η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη που έγινε Πρωταθλήτρια Ευρώπης ξανά, κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια μέσα σε λίγες ημέρες.

Ιστορία έγραψε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Μόναχο σήμερα, Σάββατο (20/8) κατακτώντας το νταμπλ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου. Τέσσερις ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 35 χλμ. βάδην, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στα 20 χλμ. βάδην με ατομικό ρεκόρ (1:29.03), στη διοργάνωση. Στις 16 Αυγούστου είχε χαρίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο ελληνικό βάδην σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις 20 Αυγούστου κατέκτησε και το δεύτερο προσωπικό και της χώρας. Η Ντρισμπιώτη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κάνει ποτέ νταμπλ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Η 38χρονη βαδίστρια από την Καρδίτσα, είχε μείνει λίγα μέτρα πίσω από το προπορευόμενο γκρουπ και στη 10η θέση στα 10 χλμ., για ν' ανεβάσει τον ρυθμό της και να μπει στην πρώτη τριάδα μετά το 11ο χλμ. Σταθερά στο πρώτο γκρουπ, καθώς ακολουθούσε τη συμβουλή του προπονητή της να μην «ανοίξει», να μην βιαστεί να μπει νωρίς μπροστά, περίμενε μέχρι το 17ο χιλιόμετρο για να πάρει κεφάλι και ν' αποσπαστεί από την Πολωνή Καταρζίνα Ζντζιέμπλο, ενώ στην 3η θέση ακολουθούσε η Γερμανίδα Σάσκια Φάιγκε στο τελευταίο χιλιόμετρο. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη μεγάλωνε ολοένα την απόσταση από τη δεύτερη Ζντζιέμπλο και με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της, παρά τον αγώνα των πολλών χιλιομέτρων βάδιζε προς το ραντεβού της με την... Ιστορία.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Πολωνή Καταρζίνα Ζντζιέμπλο με +0.17΄΄ από την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και το χάλκινο η η Γερμανίδα Σάσκια Φάιγκε με +0.22 από την Ελληνίδα.

