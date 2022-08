Πολιτική

Μεταναστευτικό - Θεοδωρικάκος: ο Τσίπρας οφείλει να ζητήσει συγνώμη στην ΕΛΑΣ

Τι ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το περιστατικό στον Έβρο αλλά και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Τις τελευταίες μέρες έχουν συλληφθεί 60 διακινητές, ενώ μόλις προχθές επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ελλάδα από τον Έβρο 1.500 μετανάστες, δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, δίνοντας την εικόνα της υβριδικής απειλής με την εργαλειοποίηση παράτυπων μεταναστών στον Έβρο και τόνισε ότι τις τελευταίες μέρες καταγράφεται πολύ μεγάλη κλιμάκωση.

Ο υπουργός παρουσίασε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού που αποδεικνύει ότι η νησίδα με τις συντεταγμένες που δόθηκαν όταν προέκυψε το θέμα για τους παράτυπους μετανάστες ήταν στην Τουρκία και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να ζητήσει συγνώμη για τις κατηγορίες σε βάρος της ΕΛ.ΑΣ.

«Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα πρέπει σήμερα να τοποθετηθεί ξεκάθαρα εάν σέβεται και αποδέχεται αυτό που λέει η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Διότι ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός δεν τα είχε και πολύ καλά με την γνώση των συνόρων. Είναι ο πρωθυπουργός που είχε πει ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Ο Αρχηγός λοιπόν της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να ζητήσει μια συγγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους του ελληνικού στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι είναι εκεί μαζί με τους ακρίτες μας του Έβρου και υπερασπίζονται τα σύνορα της πατρίδας τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Και συμπλήρωσε: «Μαθήματα ανθρωπισμού δεν επιτρέπουμε στην Αξιωματική Αντιπολίτευση. Δεν είμαστε εμείς που κάναμε την Μόρια και την Ειδομένη. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που επιτρέψαμε να στοιβάζονται χιλιάδες άνθρωποι. Δεν είμαστε εμείς που επιτρέψαμε να βιάζονται μικρά παιδιά… Ο ΣΥΡΙΖΑ διχάζει, ενώ εμείς ενώνουμε τον ελληνικό λαό».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για οργανωμένα συμφέροντα στο μεταναστευτικό, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της προπαγάνδας της Τουρκίας με τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις Σοϊλού, αλλά και για την επέκταση του φράκτη στον Έβρο.

«Η αστυνομία δεν θα κάνει τον βαρκάρη των κυκλωμάτων δουλεμπόρων. Να τους βάζουν σε μια τουρκική νησίδα και να πηγαίνουν εκεί οι Έλληνες αστυνομικοί να τους παίρνουν και να τους περνάνε απέναντι στην Ελλάδα. Ας σταματήσουν να ονειρεύονται ότι θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα τα κάνουμε ξέφραγο αμπέλι. Ας πάψουν να το πιστεύουν και οι Τούρκοι», υπογράμμισε ο υπουργός.

Για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Θέλουμε να επεκταθεί όσο γίνεται περισσότερο, διότι από το σύνολο των 180 χιλιομέτρων, έχουμε καλύψει τα 37,5 έχει αποδειχτεί ότι αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική και αποτελεσματική. Είμαστε σε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Θεωρούμε ότι και η Ευρώπη πρέπει να εκτιμά θετικά την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα γιατί το πρόβλημα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και συνεπώς πρέπει να ενισχυθεί η χώρα προκειμένου αυτή η επέκταση να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή.

Καταλήγοντας ο υπουργός αναφέρθηκε στην έξοδο από την εποπτεία, επεσήμανε ότι «παρά τις έκτακτες καταστάσεις αυτή η κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής σε όσα είχε πει προεκλογικά, μειώνει φόρους, μειώνει ασφαλιστικές εισφορές, ενισχύει το εισόδημα των πολιτών και η χώρα προχωρά μπροστά μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από παγκόσμιες εξελίξεις» και είναι δίπλα στον πολίτη και τον στηρίζει σε κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται.

