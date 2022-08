Παράξενα

Ριτσώνα: τροχαίο με αγριογούρουνο (εικόνες)

Η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα, είδε τον "χάρο με τα μάτια της" όταν πετάχτυκε μπροστά της το αγριογούρουνο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Ριτσώνας το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει το eviathema λίγο μετά τις 22:00 μια γυναίκα κατευθυνόταν από Χαλκίδα προς την Ριτσώνα, όταν ξαφνικά πετάχτηκε στον δρόμο ένα αγριογούρουνο το οποίο συγκρούστηκε με το οχημα.

Το ζώο πέθανε ακαριαία ενώ προκάλεσε υλικές ζημιές στο οχημα ενώ η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα εθελοντής της ομάδας ΕΣΔΔΕ ο οποίος πρόσφερε βοήθεια.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

