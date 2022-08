Οικονομία

Σταϊκούρας: επόμενος στόχος η επενδυτική βαθμίδα

Τι αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών σε δήλωση του για το τέλος του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας της ΕΕ στην ελληνική οικονομία.

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, αναφέρονται τα εξής:

«Από σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται, και επισήμως, εκτός του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας.

Καθεστώς στο οποίο είχε εισέλθει, μόνη στην Ευρώπη, το 2018.

Η χώρα μας, μετά από 12 χρόνια, επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να αποτελεί την εξαίρεση στην Ευρωζώνη.

Ένας βασικός εθνικός στόχος επετεύχθη!

Το σημαντικό αυτό επίτευγμα αποτελεί καρπό και αναγνώριση:

των μεγάλων κόπων και των τεράστιων θυσιών των Ελλήνων πολιτών,

των σημαντικών προσπαθειών των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών της ελληνικής κοινωνίας,

της ορθής, υπεύθυνης, αξιόπιστης και – όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς –αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα:

Κλείνει, σε συνδυασμό με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, ένα επώδυνο κεφάλαιο για την Ελλάδα.

Ενισχύει τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική της πατρίδας μας και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Προσδίδει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο βέβαια των κανόνων που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Αποδεικνύει τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία αφού, παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς δυσκολίες, η χώρα κατακτά τους στόχους που θέτει.

Έτσι, έρχεται πιο κοντά η επίτευξη και του τελευταίου μεγάλου στόχου, που είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μετά τις 11 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τριετία.

Συνεχίζουμε, με αποφασιστικότητα, σχέδιο και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της πατρίδας μας, αλλά και πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας.

Πρέπει να συνεχίσουμε σε κλίμα δημιουργίας, με σύνεση και σκληρή δουλειά, ώστε να καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα πιο ισχυρή και την οικονομία της πιο δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά δίκαιη».





