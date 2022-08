Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Ψάχνει τις απαντήσεις στο... FBI

Ποιες είναι οι παρασκηνιακές κινήσεις από Ιατροδικαστές και υπεράσπιση, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι ζητησε από το FBI για τους θανάτους Τζωρτζίνας, Ίριδας και Μαλένας.

Έντονες παρασκηνιακές κινήσεις καταγράφονται στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, σε μια περίοδο «νεκρή», καθότι η νομική συνέχεια αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου, οπότε η Δικαιοσύνη επανέρχεται μετά την υπηρεσιακή «ανάπαυλα» του Αυγούστου.

Ωστόσο, φαίνεται πως γίνονται υπόγειες κινήσεις προετοιμασίας και από τις δύο πλευρές, ενόψει απολογίας της κατηγορουμένης για τον θάνατο των δύο πρώτων παιδιών της, Μαλένας και Ιριδας, βάσει του τελευταίου πορίσματος των κρατικών πραγματογνωμόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίδυμο Καρακούκη – Καλόγρηα, προκειμένου να μην δοθεί νομικό πάτημα στην πλευρά Πισπιρίγκου, φαίνεται να πιέζει τις δύο ιατροδικαστές, Ιωάννα Τσάκωνα ( Μαλένας) και Αγγελική Τσιόλα ( Ιριδας), αν όχι να προσχωρήσουν, τουλάχιστον να προσαρμοστούν στο περιεχόμενο της τελικής τους έκθεσης που οδηγεί σε εγκληματικές πράξεις της προφυλακισμένης Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η ίδια πίεση, για πιο ξεκάθαρες αναφορές, φαίνεται να ασκείται και σε μερίδα μαρτύρων του ιατρονοσηλευτικού χώρου, ώστε να μην υπάρχει κανένα «σύννεφο» στα όσα ήδη έχουν καταθέσει και αποτελούν «κόλαφο» για την κατηγορουμένη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν όμως, σημαντικές κινήσεις και από την πλευρά της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Βάσει αυτών:

? Το πόρισμα Καρακούκη – Καλόγρηα έχει μεταφραστεί και ήδη έχει αποσταλεί σε Τοξικολογικό Εργαστήριο της Γερμανίας.



? Αναζητούνται, παράλληλα, κι άλλα παρόμοια Κέντρα Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στην Ευρώπη.

? Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι, ήδη υπάρχει επικοινωνία με το Ιατροδικαστικό Εργαστήριο του FBI στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ, προς αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήματα που έχουν προκύψει για την υπόθεση και των τριών νεκρών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη. Μάλιστα, εκεί θα μεταβεί ο ίδιος ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Οθων Παπαδόπουλος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα υπό έλεγχο στοιχεία αφορούν, στις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις Τσάκωνα – Τσιόλα, τους ιατρικούς φακέλους των παιδιών και τις καταθέσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, σε Αθήνα και Πάτρα.

πηγή: εφημερίδα «Πελοπόννησος»

