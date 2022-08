Κοινωνία

Τροχαίο στο Γαλαξίδι: Σκοτώθηκαν... για να μην πατήσουν νεκρό σκυλάκι

Μοιραία στάθηκε η βόλτα με το αυτοκίνητο για τον 24χρονο Παναγιώτη και την 21χρονη Βιργινία που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, στο 20 χλμ Ιτέας-Αντιρρίου κοντά στο Γαλαξίδι τα ξημερώματα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα τα δύο νεαρά παιδιά να χάσουν την ζωή τους ακαριαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά επέστρεφαν από νυχτερινή διασκέδαση και στην προσπάθειά του ο νεαρός να μην πατήσει με τις ρόδες του αυτοκινήτου ένα σκοτωμένο σκυλάκι στο δρόμο, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε πάνω στο δέντρο.

Τραγική ειρωνεία είναι πως ο άτυχος Παναγιώτης απήχε 50 μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Η γνωστοποίηση του τραγικού συμβάντος βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία του Γαλαξιδίου αλλά και τη Θεσσαλονίκη όπου καταγόταν η νεαρή Βιργινία. Συντετριμμένοι είναι όλοι όσοι γνώριζαν τα δύο νεαρά παιδιά, τα οποία είχαν γνωριστεί και δούλευαν στο Γαλαξίδι.

