Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με έντονα φαινόμενα και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Βροχές, τοπικές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και λασποβροχές θα έχει το μενού του καιρού την Κυριακή. Δείτε σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης.

Τα φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά έντονα και σε ορισμένες περιπτώσεις - κυρίως στα βόρεια - θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους. Σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, προσδίδοντας στις βροχοπτώσεις χαρακτήρα λασποβροχών.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα κυμανθεί, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 19 έως 32-34, στην Ήπειρο από 18 έως 32-33 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 19 έως 34-35, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 21 έως 33-35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 Μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 6-7 Μποφόρ και στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με όμβρους ή σποραδικές καταιγίδες κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς.

