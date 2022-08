Οικονομία

Τουρισμός – Κικίλιας: Ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούνιο

Η ανάρτηση του Υπουργού Τουρισμού, για τις ταξιδιωτικές εισπράξεις του Ιουνίου, που ξεπέρασαν κι αυτές του 2019.

Στην εντυπωσιακή αύξηση που κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο -σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας- αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο είναι 2,6 δισ. ξεπερνώντας τις αντίστοιχες του 2019. Σε μια δύσκολη χρονιά με πολλαπλές κρίσεις, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο υπουργός Τουρισμού.

Σε μια δύσκολη χρονιά με πολλαπλές κρίσεις, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια. pic.twitter.com/ZopEXuT6k7 — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 20, 2022

