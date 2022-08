Αθλητικά

Τότεναμ: Νίκη με εντυπωσιακό ρεκόρ του Κέιν

Οι Λονδρέζοι πέτυχαν μια δύσκολη νίκη επί των «λύκων», αλλά την παράσταση έκλεψε ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας που κατέρριψε ένα μεγάλο ρεκόρ.

Με το 185ο γκολ του στην Premier League (ρεκόρ τερμάτων με μία μόνο ομάδα του πρωταθλήματος, το προηγούμενο ρεκόρ το είχε ο Σέρχιο Αγουέρο στη Μάντσεστερ Σίτι), ο Χάρι Κέιν χάρισε στην Τότεναμ δύσκολη νίκη με 1-0 επί της Γουλβς στο Λονδίνο και την ανέβασε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης.

H ομάδα του Αντόνιο Κόντε ήταν εντελώς ακίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, όπου οι «λύκοι» θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί, αλλά ανέβασε την απόδοσή της στο β΄ μέρος, είχε δύο δοκάρια με τους Κέιν και Σον και τελικά βρήκε το γκολ στο 64΄, με κοντινή κεφαλιά του διεθνή φορ.

