Κόσμος

Ουκρανία: Χαροπαλεύουν 4 παιδιά μετά από ρωσικό βομβαρδισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για την κατάσταση στην πόλη Βπζνεσένσκ η κρατική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων.

Εννέα Ουκρανοί, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Βοζνεσένκ, που βρίσκεται όχι μακριά από έναν πυρηνικό σταθμό στην περιοχή Μικολάιφ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιτάλι Κιμ.

Ηλικίας από 3 έως 17 ετών, “τα παιδιά είναι όλα τους σε σοβαρή κατάσταση“, έγραψε ο Κιμ στην πλατφόρμα Telegram, σύμφωνα με τον οποίο ένα κορίτσι έχασε το μάτι του στην επίθεση αυτή. Το Βοζνεσένκ βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 20 χλμ σε ευθεία γραμμή από τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό στο Πριβντενουκραΐνσκ και σχεδόν 70 χιλιόμετρα από το Μικολάιφ.

Το πλήγμα χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών και πολλά σπίτια στο Βοζνεσένσκ, που έχει περίπου 30.000 κατοίκους, διευκρίνισε στον λογαριασμό της στο Facebook η κρατική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων, αναρτώντας εικόνες ενός κτιρίου που έχει καταστραφεί. Η περιοχή του Μικολάιφ, η οποία πλήττεται τακτικά από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, γειτονεύει με αυτήν της Χερσώνας, η οποία σχεδόν εξ ολοκλήρου κατέχεται από τα ρωσικά στρατεύματα από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την επίθεσή της στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

“Βοζνεσένκ. Η χώρα της τρομοκρατίας που ονομάζεται Ρωσία έπληξε ένα κτίριο κατοικιών“, κατήγγειλε στο Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντριι Γέρμακ. “Το καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο η σημερινή γενιά των Ρώσων θα λογοδοτήσει, αλλά και τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Η Ρωσία θα πληρώσει για όλα“, πρόσθεσε.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε επίσης το πρωί στο Telegram ότι κατέρριψε τέσσερις ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr κοντά στην πόλη Ντνίπρο (κεντροανατολικά) που εκτοξεύτηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, με τη βοήθεια ενός αντιαεροπορικού συστήματος S-300. Ο εξόριστος δήμαρχος της Μελιτόπολης, μιας πόλης στην κατεχόμενη από τους Ρώσους περιοχή της Χερσώνας, ο Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε το πρωί στο Telegram ότι οι Ουκρανοί βομβάρδισαν ρωσική στρατιωτική βάση σε αυτή την κατεχόμενη πόλη.

Επί του πεδίου, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ρωσικές απόπειρες επίθεσης κυρίως στην περιοχή του Ντονέτσκ, κοντά στις περιοχές Μπακμούτ, Ζάιτσεβε και Κόντεμα. “Οι μάχες συνεχίζονται”, διευκρίνισε νωρίτερα σήμερα το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανακοίνωσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)