Φωτιά στη Νίκαια

Πως ξέσπασε η φωτιά. Πόσα οχήματα επιχειρούν.

Πυρκαγιά εν υπαίθρω ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νίκαια, στη συμβολή των οδών Βούρνοβα και Αναλήψεως.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα που έσπευσαν στο σημείο.

