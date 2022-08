Πολιτική

Τουρκική προκλητικότητα: 28 παραβιάσεις στο Αιγαίο μέσα σε ένα 24ωρο

Συνέχεια των προκλήσεων δίνουν οι Τούρκοι, καθώς το Σάββατο (20/8) μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 28 φορές.

Από το ίδιο κατασκοπευτικό σημειώθηκε και μια παραβίαση του FIR Αθηνών.

Το UAV αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σημειώνεται ότι χθες, τον εθνικό εναέριο χώρο παραβίασαν 46 φορές 5 F-16 σε δύο σχηματισμούς και 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

