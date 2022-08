Αθλητικά

Στίβος: Η Ελίνα Τζένγκο πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό

Το τέταρτο χρυσό της μετάλλιο πανηγυρίζει η ελληνική αποστολή στο Μόναχο.

Η Ελίνα Τζένγκο επιβεβαίωσε τις προσδοκίες που «γέννησε» με την εμφάνιση της στα προκριματικά της Πέμπτης (18/8), χαρίζοντας στην Ελλάδα το τέταρτο της χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου (2 η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, 1 ο Μίλτος Τεντόγλου) και το πέμπτο στο σύνολο (μαζί με το ασημένιο της Κατερίνας Στεφανίδη).

Στον αποψινό τελικό του ακοντισμού, η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ εκτόξευσε το ακόντιο στα 65,81μ. στη δεύτερη της προσπάθεια, βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ και «σφραγίζοντας» το χρυσό μετάλλιο στην παρθενική παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου!

Η αποφασιστικότητα της Τζένγκο φάνηκε από την πρώτη βολή της, που ήταν στα 60,82μ., για να «καρφώσει» στη δεύτερη το ακόντιο στα 65,81μ. Η αθλήτρια δεν εκτέλεσε την τρίτη βολή της, όπως και την πέμπτη, ενώ η τέταρτη ήταν στα 59,40μ. και η έκτη στα 64,57μ.

Να σημειωθεί ότι η Τζένγκο έγινε η τρίτη Ελληνίδα που στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, μετά τις Άννα Βερούλη (19892, Αθήνα) και Μιρέλα Μανιάνη (2002, Μόναχο).

