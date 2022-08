Κόσμος

Ουάσινγκτον: Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία για να παρακάμψει τις κυρώσεις

Τι ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ στον Τούρκο ομόλογό του για τη "συμπεριφορά" της Ρωσίας. Για ποιο ζήτημα προεισοποίησε την Τουρκία.

Ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Ουόλι Αντεγέμο είπε σήμερα τον Τούρκο ομόλογό του Γιουνούς Ελιτάς ότι ρωσικές οντότητες και πρόσωπα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία για να παρακάμψουν τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εφαρμογή των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

