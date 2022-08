Οικονομία

Ρεύμα - Τιμές: “Πήραν φωτιά” οι χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκρηκτικές είναι οι αυξήσεις που ανακοινώνουν οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τον Σεπτέμβριο, καθώς κινούνται σχεδόν στα 0,8 ευρώ η κιλοβατώρα. Ερώτημα για το ύψος της επιδότησης από το Κράτος, καθώς πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

"Φωτιά", όπως αναμένονταν, είναι οι τιμές που έδωσαν οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τον Σεπτέμβριο, καθώς το ράλι της τιμής του φυσικού αερίου συνεχίζεται.

Ερώτημα παραμένει η κρατική επιδότηση, που θα πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερη για να καλύψει τις αυξήσεις.

Ενδεικτικά:

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τιμές που διαμορφώνονται στη ζώνη των 0,788 ευρώ η κιβοβατώρα έναντι 0,486 ευρώ τον Αύγουστο.

Η χρέωση της ΔΕΗ «οδηγεί» σε υψηλότερες τιμές από τους άλλους παρόχους. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει τη μικρότερη χρέωση της αγοράς, η οποία για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες. Ενδεικτικά:

Η Protergia κινείται σε τιμές 0,778 ευρώ η κιλοβατώρα από 0,549 ευρώ τον Αύγουστο.

κινείται σε τιμές από 0,549 ευρώ τον Αύγουστο. Η ΗΡΩΝ ανακοίνωσε τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο που κινούνται στα 0,73 ευρώ ή κιλοβατώρα από 0,575 τον Αύγουστο.

ανακοίνωσε τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο που κινούνται στα ή κιλοβατώρα από 0,575 τον Αύγουστο. Η Elpedison έχει το φθηνότερό της τιμολόγιο στα 1,0804 ευρώ, στα οποία εφαρμόζεται έκπτωση συνέπειας 0,400 ευρώ, όπως σε όλα τα προγράμματα της εταιρείας.

Οι τελικές τιμές που θα ισχύσουν για τους καταναλωτές θα εξαρτηθούν από το ύψος της επιδότησης που θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, αλλά όσο ανεβαίνουν οι ονομαστικές τιμές των προμηθευτών, τόσο αυξάνεται η διαφορά που πρέπει να καλύψουν οι κρατικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, αν τον προηγούμενο μήνα η αρχική τιμή από τους περισσότερους προμηθευτές κυμάνθηκε μεταξύ 48 και 50 λεπτών και «προσγειώθηκε» στα 15-17 λεπτά μετά την κρατική στήριξη που διαμορφώθηκε τον τρέχοντα μήνα στα 33,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, τον Σεπτέμβριο θα χρειαστούν διπλάσιες επιδοτήσεις για να πετύχει η κυβέρνηση το ίδιο αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Οι επιδοτήσεις θα ανακοινωθούν μέχρι την Τρίτη 23/8, το αργότερο την Τετάρτη 24/8. Κρατική επιδότηση Τον Αύγουστο, η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση προσεγγίζει το 1 δισ. 136 εκατ. ευρώ, απορροφώντας έως και το 90% της αύξησης για όλους του οικιακούς καταναλωτές για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και για τις κύριες και μη κύριες κατοικίες, το 100% της αύξησης για τους δικαιούχους ΚΟΤ, το 80% της αύξησης για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες με παροχή ισχύος μέχρι 35 KVa, και το 82-99% της αύξησης για τους αγρότες. Σημειώνεται πάντως ότι με την επιβολή πλαφόν στις τιμές αποζημίωσης των ηλεκτροπαραγωγών που ισχύει από τον Ιούλιο, οι αυξημένες τιμές του ρεύματος στο Χρηματιστήριο, αυξάνουν και τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την επιδότηση των καταναλωτών. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι προμηθευτές ανακοινώνουν έως τις 20 κάθε μήνα τα τιμολόγια που θα εφαρμοστούν τον επόμενο, παρέχοντας έτσι το περιθώριο στους καταναλωτές να αλλάξουν προμηθευτή, διαδικασία που επίσης με το ισχύον πλαίσιο γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας για τον Σεπτέμβριο οφείλονται στην άνοδο των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, η οποία είναι αποτέλεσμα της εκτόξευσης των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Αστρονομικές τιμές ηλεκτρισμού προ των πυλών Νέα σημαντική άνοδο καταγράφουν οι προθεσμιακές τιμές ηλεκτρισμού για την επόμενη εβδομάδα, στο χρηματιστήριο EEX. Όλα αυτά ενώ η Gazprom ανακοίνωσε ότι θα κλείσει για λόγους συντήρησης ο αγωγός Nord Stream 1 για τρεις ημέρες στα τέλη του μήνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τη Δευτέρα η Γαλλία βρίσκεται στα 653 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η Γερμανία στα 520 και η Ιταλία στα 611. Μια μέρα αργότερα, την Τρίτη, οι αντίστοιχες τιμές που δείχνει το ΕΕΧ είναι 694, 589 και 630 ευρώ. Οπως είναι φυσικό, οι τιμές αυτές δεν προεξοφλούν 100% τι θα γίνει στην πράξη, αποτελούν όμως μια σαφή ένδειξη για το που κινείται η αγορά εν μέσω αυξημένων τιμών αερίου (έφτασαν έως τα 261 ευρώ την Παρασκευή) και ταυτόχρονα δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (στα 97,8 ευρώ). Ηδη οι τιμές του Σαββατοκύριακου δείχνουν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, αφού για παράδειγμα στην Ελλάδα βρίσκονται για το Σάββατο στα 391 ευρώ, δηλαδή πολύ ψηλά για τη συγκεκριμένη ημέρα. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε, αναφέρει το imerisia.gr ότι η Γαλλία δείχνει να συμπαρασύρει σταθερά τις υπόλοιπες χώρες προς τα επάνω, δεδομένων των διαρκών προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τον πυρηνικό της στόλο. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: βροχές, καταιγίδες και βουτιά θερμοκρασίας την Κυριακή Ελίνα Τζένγκο για το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό: “Ήξερα ότι θα βγει μια μεγάλη βολή” Μενέντεζ για Τουρκία: “Όχι” στα F-16 μέχρι να δείξουν ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ