Αθλητικά

Σινσινάτι: Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Μεντβέντεφ και πήγε στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαίος ο Τσιτσιπάς κέρδισε για τρίτη φορά στην καριέρα του τον "κακό δαίμονα" του και διεκδικεί ακόμη έναν τίτλο Μasters!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στον τελικό του τουρνουά Masters στο Σινσινάτι!

Υπέταξε με 2-1 σετ τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (7-6, 3-6, 6-3 σε 2 ώρες και 24 λεπτά) και απόψε (21/8) στις 23:30 ώρα Ελλάδος, θα διεκδικήσει τον 10o τίτλο της καριέρας του απέναντι στον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς.

Tsintillating ??



The moment @steftsitsipas defeated Daniil Medvedev 7-6(6) 3-6 6-3 to reach his first #CincyTennis final! pic.twitter.com/Jwhz6puZfM — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2022

Τα αβίαστα λάθη έστειλαν σε tie break το πρώτο σετ, με τον Τσιτσιπά να σώζει σετ πόιντ και να το κερδίζει με 8-6 για να φτάσει ένα σετ μακριά από την πρόκριση. Επειτα από ένα τραγικό δεύτερο σετ (έχανε 5-0, μείωσε σε 5-3 και είχε υπέρ του 0-40 για break, αλλά έχασε το σετ), ο Στέφανος έπαιξε ένα από τα πιο ώριμα σετ της φετινής του πορείας και με υπομονή ανάγκασε σε πολλά λάθη τον Ρώσο (είχε τραγικό σερβίς με 9 διπλά λάθη), με αποτέλεσμα να βρει το break που ήθελε και έφτασε στη νίκη.

Μία νίκη που ήρθε μετά από δύο σερί χαμένους ημιτελικούς στο Σινσινάτι για τον Στέφανο ο οποίος είχε 4 άσους, 33 winners και 82% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς.

Στον τελικό θα βρει τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς (Νο152) ο οποίος ξεπέρασε και το εμπόδιο του Κάμερον Νόρι με 6-3, 6-4, κάνοντας μία τεράστια έκπληξη αφού είναι ο φιναλίστ με το χαμηλότερο ranking που έχει φτάσει ποτέ στον τελικό του τουρνουά.

Εμεινε ψύχραιμος ο Τσιτσιπάς και 1-0 στο tie break

Το γεγονός ότι δεν είχε πρώτο σερβίς και το ότι έκανε δύο αβίαστα λάθη, στοίχησε στον Τσιτσιπά που δέχτηκε break με το... καλημέρα. Ενας άσος και μια κακή επιστροφή του Στέφανου έφεραν το 2-0, με τον Τσιτσιπά να μειώνει 2-1 τελειώνοντας το τρίτο γκέιμ με ένα χτύπημα πάνω στον Μεντβέντεφ, ο οποίος βρήκε με τη ρακέτα το μπαλάκι, αλλά έχασε την άμυνα (ο Στέφανος ζήτησε συγνώμη αμέσως μετά που τον σημάδεψε).

Ο Ρώσος αντέδρασε σωστά στις επιθέσεις του Στέφανου και έφτασε στο 3-1, με τον Ελληνα τενίστα σαφώς βελτιωμένο στο σερβίς του, να κάνει ένα love service game και να μειώνει σε 3-2.

Με υπομονή και εξαιρετικά χτυπήματα ο Τσιτσιπάς βρήκε το πρώτο του break point και ανάγκασε σε λάθος τον Μεντβέντεφ για να πάρει πίσω το break και να ισοφαρίσει σε 3-3. Στη συνέχεια πέρασε και μπροστά με 4-3, κυρίως χάρη στα αποτελεσματικά ανεβάσματά του στο φιλέ.

Ο Μεντβέντεφ αντέδρασε και ισοφάρισε σε 4-4 από χαμένο μπάκχαντ του Στέφανου, ενώ πίεσε αρκετά στο σερβίς του Τσιτσιπά. Με το σκορ στο 40-40, ένα βολέ και μία κακή επιστροφή του Ρώσου, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε μπροστά με 5-4. Τίποτα το διαφορετικό δεν είδαμε στα επόμενα δύο games, με τον Μεντβέντεφ να σερβίρει εκ νέου για να μείνει στο σετ και να στέλνει το σετ σε tie break.

Eκεί, στο 3-3 ο Στέφανος έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του και στη συνέχεια πήρε προβάδισμα με5-3. Ο Ρώσος κατάφερε να κάνει το ίδιο κι με προβάδισμα 6-5 είχε σετ πόιντ. Ο Στέφανος όμως με υπομονή τον ανάγκασε σε μαζεμένα λάθη και πήρε τo tie break me 8-6 και έκανε το 1-0 στα σετ!

Τραγικό ξεκίνημα για Τσιτσιπά, πήγε να το γυρίσει, αλλά... 1-1 ο Μεντβέντεφ

Ο Μεντβέντεφ κράτησε δύσκολα το σερβίς του για το 1-0, με τον Τσιτσιπά να κάνει με τη σειρά του ένα καταστροφικό game με τρία διπλά λάθη(!) για να γίνει το 2-0 και στη συνέχεια το 3-0, με τον Στέφανο να δείχνει σημάδια χαλαρότητας.

Τα συνεχόμενα λάθη του έδωσαν έφεραν το 4-0 και οι κακές επιστροφές του το 5-0 σε ένα game που θα μπορούσε να έχει πάρει.

Ο Τσιτσιπάς γλίτωσε το... κουλούρι μειώνοντας σε 5-1 και έφτασε και σε υπέρ του 0-40 στο σερβίς του Μεντβέντεφ! Στην δεύτερη ευκαιρία μείωσε σε 5-2 και σέρβιρε στη συνέχεια για το 5-3!

Ο Μεντβέντεφ σέρβιρε ξανά για το σετ και βρέθηκε να χάνει 0-40 από τον Στέφανο! Ομως ο Ρώσος έφτιαξε το σερβίς του και οι κακές υποδοχές του Στέφανου τον έβγαλαν από την δύσκολη θέση, οδηγώντας το ματς σε τρίτο σετ.

Το ένα break που έκανε την διαφορά έστειλε στον τελικό τον Τσιτσιπά

Ιδανικά, με love service game άρχισε το σετ ο Στέφανος. Το 1-1 ήρθε πολύ δύσκολα για τον Ρώσο που το εξασφάλισε με ένα βολέ. Το 2-1 για τον Τσιτσιπά έγινε με αβίαστο λάθος του Μεντβέντεφ.

Το 2-2 ήρθε άνετα για τον Ρώσο από κακές επιστροφές του Στέφανου, ο οποίος όμως με ένα love service game έμεινε μπροστά στο σκορ με 3-2.

Εκεί ήρθε ένα νέο μπλακ άουτ του Μεντβέντεφ που αποσυντονισμένος από τα βεγγαλικά που ακούγονταν, έκανε τρία διπλά λάθη και έδωσε μπρέικ στον Τσιτσιπά για το 4-2! Με λίγο άγχος και χάρη στα λάθη του εκνευρισμένου Ρώσου ήρθε το 5-2 για τον Στέφανο.

Ο Ρώσος μείωσε σε 5-3, αλλά ο Τσιτσιπάς τελείωσε εύκολα το ματς στο επόμενο γκέιμ.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελίνα Τζένγκο για το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό: “Ήξερα ότι θα βγει μια μεγάλη βολή”

Ρεύμα - Τιμές: “Πήραν φωτιά” οι χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο

Μενέντεζ για Τουρκία: “Όχι” στα F-16 μέχρι να δείξουν ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ