Λευτέρης Πετρούνιας: το έκτο “χρυσό” διεκδικεί στον τελικό της Κυριακής

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Για άλλο ένα χρυσό μετάλλιο και άλλο ένα ρεκόρ ετοιμάζεται ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος θα είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον τελικό των κρίκων, την Κυριακή (21/08, 16:00-16:35, ΕΡΤ2), στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Μονάχου. Ο 31χρονος σπεσιαλίστας θα επιχειρήσει να κατακτήσει τον έκτο ευρωπαϊκό τίτλο του στο ίδιο όργανο, επίτευγμα που έχει υπάρξει μόνο μία φορά στην 67χρονη ιστορία του θεσμού.

Με 15,100 βαθμούς στον προκριματικό της Πέμπτης (18/08), στην επάνοδό του στους αγώνες έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο και προερχόμενος από επέμβαση στον δεξιό ώμο, ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε με την κορυφαία βαθμολογία στην προνομιούχο οκτάδα, όπως συμβαίνει κάθε φορά από τότε που ξεκίνησε την θριαμβευτική πορεία του στον θεσμό:

Εδώ και επτά χρόνια, από τον Απρίλιο του 2015, ο «άρχοντας των κρίκων» παραμένει αήττητος σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετρώντας μόνο πρωτιές τόσο σε προκριματικούς όσο και σε τελικούς και έχοντας συγκομιδή πέντε τίτλους έως σήμερα (Μονπελιέ 2015, Βέρνη 2016, Κλουζ 2017, Γλασκόβη 2018, Βασιλεία 2021). Το σερί του θα ήταν πιθανότατα ακόμα μεγαλύτερο αν δεν υπήρχε η παρένθεση της διετίας 2019-2020, όταν και απουσίασε, την πρώτη φορά λόγω της σοβαρής χειρουργικής επέμβασης στον αριστερό ώμο και τη δεύτερη εξαιτίας της πανδημίας.

Εφόσον μάλιστα στεφθεί νικητής και στο Μόναχο, θα φτάσει σε ένα σπανιότατο κατόρθωμα, καθώς θα γίνει ο κορυφαίος σπεσιαλίστας στην ιστορία της ευρωπαϊκής ενόργανης γυμναστικής, ισοφαρίζοντας τον Ούγγρο εξπέρ του πλάγιου ίππου Κρίστιαν Μπέρκι, ο οποίος κατέχει μόνος του το απόλυτο ρεκόρ με έξι τίτλους στο ίδιο όργανο (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).

Συνολικά, αυτός θα είναι ο δέκατος τελικός του Πετρούνια σε ισάριθμες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών, έχοντας να επιδείξει σε αυτή την πορεία -εκτός από τα πέντε χρυσά- και ένα χάλκινο μετάλλιο, το οποίο είχε κερδίσει στο ντεμπούτο του, το 2011 στο Βερολίνο.

Βάσει κλήρωσης, ο αθλητής του Δημήτρη Ράφτη θα αγωνιστεί 5ος μεταξύ των οκτώ φιναλίστ. Το καινούργιο πρόγραμμά του, με συντελεστή δυσκολίας 6,200 β., δεν μοιάζει με κανένα από εκείνα των προηγούμενων ετών, καθώς έχει εντελώς διαφορετική ροή, παρότι διατήρησε αρκετές από τις ασκήσεις που είχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Αντίπαλοί του θα είναι, κατά σειρά πρόκρισης, οι Αντέμ Ασίλ (Τουρκία, 14,933 β. στον προκριματικό), Βίντσεντς Χεκ (Αυστρία, 14,866 β.), Κόρτνεϊ Τάλοχ (Βρετανία, 14,733 β.), Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία, 14,666 β.), Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία, 14,633 β.), Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν, 14,600 β.) και Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία, 14,400 β.), σε μία μάχη που θα ξεκινήσει πάλι από μηδενική βάση.



Το πρόγραμμα των τελικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών-εφήβων:

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

10:45 - 13:00: Τελικοί οργάνων εφήβων

14:45 - 18:30: Τελικοί οργάνων ανδρών

(16:00 - 16:35: Τελικός κρίκων - Λευτέρης Πετρούνιας)

