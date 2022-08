Η Τζενιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ... ξαναπαντρεύτηκαν - Ο θρησκευτικός τους γάμος

Ο λαμπερός γάμος του ερωτευμένου ζευγαριού παρουσία συγγενων και φίλων. Ποιοι έδωσαν το "παρών" και οι απουσίες.

Παρουσία φίλων και συγγενών, πραγματοποιήθηκε ο θρησκευτικός γάμος του δημοφιλούς ζευγαριού στο στο κτήμα 87 στρεμμάτων του ηθοποιού στη Τζόρτζια.

Η λατίνα τραγουδίστρια έλαμπε μέσα στο λευκό της νυφικό, που ήταν γνωστού οίκου και είχε ένα εντυπωσιακό πέπλο και ουρά 6 μέτρων.

Ο γοητευτικός ηθοποιός, φορούσε ένα σμόκιν με λευκό σακάκι και μαύρο παντελόνι.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, είχε πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο πριν από λίγες εβδομάδες στο Λας Βέγκας.

Ο δημοφιλής podcaster και life coach, Jay Shetty, ήταν αυτός που πραγματοποίησε την τελετή παρουσία των παιδιών του ζευγαριού, φίλων και συγγενών.

Στην σκηνή της τελετής εθεάθησαν ο Ματ Ντέιμον με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, ο σκηνοθέτης Kevin Smith και ο ηθοποιός Jason Mewes. Στο πάρτι παρευρίσκονται ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Τζέιν Φόντα, η Ρενέ Ζελβέγκερ και ο Τζίμι Κίμελ.

Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι έφτασε στον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης με βάρκα και στη συνέχεια χαιρέτησε τους λαμπερούς καλεσμένους του.

Από τον γάμο απουσίαζε ο αδερφός του Αφλεκ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα χάσει τον γάμο λόγω γονικών υποχρεώσεων.

Love is patient. Sometimes 20 years patient.

Some of us are lucky enough to find true love the first time around. Some have to kiss a few frogs first. And some just need to find their way back to theirs. Congratulations @JLo & @BenAffleck - true love always wins ?? #Bennifer pic.twitter.com/M2jMO5ndlu