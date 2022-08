Κοινωνία

Ωρωπός: νεκρή από φωτιά σε σπίτι

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κατά τη διαδικασία κατάσβεσης. Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τραγωδία συνέβη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στον Ωρωπό το μεσημέρι της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν φωτιά ξέσπασε σε σπίτι και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από άγνωστη αιτία εντός οικίας και επεκτάθηκε σε παρακείμενο σπίτι.

Στο συμβάν, επιχείρησαν 10 πυροσβεστες με τέσσερα οχήματα.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Ωρωπό Αττικής. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2022

