Μητσοτάκης για Ρόμπερτ Ουίλιαμς: παντοντινά νέες θα μείνουν οι νότες που μας άφησε

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ για τον τραγουδοποιό και τραγουδιστή, που μεταξύ άλλων, ήταν δημιουργός του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας.

«Αντίο στον Ρόμπερτ που με τους Poll συνόδεψε τα εφηβικά όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Στον ευαίσθητο συνθέτη που δεν έπαψε ποτέ να τραγουδά για τους νέους», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ώρες.

Ο Πρωθυπουργός συμπληρώνει τον αποχαιρετισμό του γράφοντας, «Αλλά και για τη ΝΔ που αγαπούσε και συνέθεσε τον ύμνο της. Παντοτινά νέες θα μείνουν οι νότες που μας αφήνει για συντροφιά».

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ήταν ο δημιουργός του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας.

Σε συνέντευξη του είχε πει σχετικά πως «Το Σεπτέμβρη του ΄82 έγραψα ένα τραγούδι με τίτλο «Οι κόκκινοι σκότωσαν την Ειρήνη και γινόταν αναφορά σ ένα τζάμπο που έριξαν οι Ρώσοι με πυραύλους. Το πρωτόπαιξα στο φεστιβάλ της ΟΝΝΕΔ στο Παγκράτι και από εκεί και πέρα έφτιαξα και άλλα τραγούδια τα οποία τα έδωσα σ ένα παραγωγό για να δει αν θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα δίσκο. Αυτός ήταν που μου έριξε την ιδέα να γράψω ένα τραγούδι, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά ως ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι γράφτηκε το τραγούδι «Νέα Δημοκρατία». Δεν έχει τραγουδηθεί από εμένα. Το τραγούδησε ο Βίκτωρας Πολυδώρου μαζί με τη Λία Βίσση. Εγώ με κάποιους άλλους έκανα φωνητικά».

Σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία αναφέρει «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Τον καλλιτέχνη που σημάδεψε τα νεανικά χρόνια μιας ολόκληρης γενιάς και συνέθεσε τον ύμνο της παράταξής μας, συνοδεύοντας με τις νότες του τους κοινούς μας αγώνες. Θα είναι πάντα μαζί μας μέσα από τις μελωδίες του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Το άγγελμα του θανάτου του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, σε ηλικία 73 ετών, κοινοποίησε η τραγουδίστρια και προσωπική φίλη του Μπέσσυ Αργυράκη, μέσω αναρτήσεων της στα social media.

