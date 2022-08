Αθλητικά

Λευτέρης Πετρούνιας: “Χρυσός” πρωταθλητής Ευρώπης για έκτη φορά!

Ο «άρχοντας των κρίκων» έγραψε ιστορία στο Μόναχο κατακτώντας για έκτη φορά τον τίτλο, στους κρίκους, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

Ο απόλυτος βασιλιάς των κρίκων επιβεβαίωσε τον τίτλο του και «έγραψε ιστορία» στο Μόναχο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε για έκτη φορά στην καριέρα του το χρυσό μετάλλιο του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ για έναν σπεσιαλίστα οργάνου, το οποίο μοιράζεται με τον Ούγγρο Κρίστιαν Μπέρκι, έξι φορές πρωταθλητή Ευρώπης στον πλάγιο ίππο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είδε τον βασικό του αντίπαλο, τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ, να εκτελεί εξαιρετικά το πρόγραμμά του και να βαθμολογείται με 15,033. Έχοντας ο ίδιος, όμως, πάρει 15,100β. στον προκριματικό, ήξερε ότι η νίκη ήταν στα δικά του χέρια. Με ακόμη καλύτερη εμφάνιση (και παρά το μικρό «βηματάκι» στην έξοδο), ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 15,133 (βαθμός δυσκολίας 6,200β., εκτέλεση 8,933β.) και «κλείδωσε» το χρυσό μετάλλιο.

Ο «άρχοντας των κρίκων» παραμένει αήττητος σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (προκριματικούς και τελικούς), από τον Απρίλιο του 2015. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 2015 στο Μονπελιέ, το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ, το 2017 στη Γλασκώβη, το 2021 στη Βασιλεία και φέτος στο Μόναχο. Το ρεκόρ του θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, αν δεν έχανε δύο διοργανώσεις, εκείνη του 2019 λόγω τραυματισμού και εκείνη του 2020, που δεν έγινε ποτέ λόγω της πανδημίας.

Τα αποτελέσματα του ιστορικού τελικού στους κρίκους:

1. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 15,133

2. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 15,033

3. Κόρτνεϊ Τάλοχ (Μ. Βρετανία) 14,866

4. Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία) 14,766

5. Βίντσεντς Χεκ (Αυστρία) 14,733

6. Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 14,566

7. Ιγκόρ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14,500

8. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 13,733

