ΥΠΡΟΠΟ: Διαψέυδει για τη σύζυγο του Πεσκόφ - Δεν έχει εισέλθει στην Ελλάδα

Σημειώνεται ότι η Τατιάνα Νάβκα ανήρτησε βίντεο όπου φαίνεται να «ξεφαντώνει» σε ελληνικό γλέντι χορεύοντας σπάζοντας πιάτα.

Διαψεύδει, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι η σύζυγος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, Τατιάνα Νάβκα εισήλθε στην Ελλάδα.

«Σε βάρος της ισχύει το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρες Σέγκεν. Οι εικόνες της που παρουσιάζονται στα social media είναι από άλλη χώρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΡΟΠΟ.

Σημειώνεται ότι η Τατιάνα Νάβκα ανήρτησε βίντεο σε κοινωνικό δίκτυο όπου φέρεται να «ξεφαντώνει» σε ελληνικό γλέντι χορεύοντας σπάζοντας πιάτα.

Αυτές οι εικόνες δεν άρεσαν σε μεγάλη μερίδα Ρώσων χρηστών του διαδικτύου, με τα social media να γεμίζουν με αρνητικά σχόλια για τη σύντροφο του Πεσκόφ. Μετά τη θύελλα των επικρίσεων Νάβκα αφαίρεσε το επίμαχο βίντεο.

