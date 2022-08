Κόσμος

Σομαλία: Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων από την επίθεση ισλαμιστών σε ξενοδοχείο (εικόνες)

Η επίθεση σε ξενοδοχείο του Μογκαντίσου, διήρκεσε 30 ώρες και ολοκληρώθηκε με απολογισμό δεκάδες νεκρούς κι εκατοντάδες τραυματίες.

Ο απολογισμός της επίθεσης σε ξενοδοχείο του Μογκαντίσου από ριζοσπάστες ισλαμιστές Σεμπάμπ, η οποία διήρκησε 30 ώρες και τελείωσε τη χθεσινή νύχτα (Σαββάτου προς Κυριακή), ανήλθε σε 21 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Σομαλίας.

"Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε 21 νεκρούς και 117 τραυματίες", από την επίθεση στο ξενοδοχείο Hayat στη σομαλική πρωτεύουσα, η οποία άρχισε το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε ο υπουργός Αλί Χατζί Αντάν.

