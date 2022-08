Πολιτική

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευτέρη Πετρούνια

Συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά την τεράστια επιτυχία του Έλληνα αθλητή.

"Ο Λευτέρης Πετρούνιας και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης! Γράφει ιστορία, κατακτώντας το έκτο του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Θερμά συγχαρητήρια Λευτέρη, κάνεις όλη την Ελλάδα υπερήφανη!"

«Πολλά συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια για το νέο χρυσό μετάλλιο και την ανάδειξή του για 6η φορά ως Πρωταθλητή Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Μόναχο!», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλά συγχαρητήρια στον @Petrounias_E για το νέο χρυσό μετάλλιο και την ανάδειξή του για 6η φορά ως Πρωταθλητή Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Μόναχο! #TeamHellas — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 21, 2022

Συγχαρητήρια από καρδιάς» εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας προς τον Λευτέρη Πετρούνια που αναδείχθηκε για έκτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει πως «ο Λευτέρης Πετρούνιας αποδεικνύει πως για τους θρύλους καμία κορυφή δεν είναι απάτητη».

Συγκεκριμένα στη σχετική ανάρτηση του στο Twitter ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«Για 6η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης. Αήττητος. Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποδεικνύει πως για τους θρύλους καμία κορυφή δεν είναι απάτητη. Συγχαρητήρια από καρδιάς».

Τη μέχρι σήμερα θριαμβευτική πορεία του Λευτέρη Πετρούνια υπενθυμίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Μονπελιέ 2015, Βέρνη 2016, Κλουζ 2017, Γλασκόβη 2018, Βασιλεία 2021, Mόναχο 2022. Ο «άρχοντας των κρίκων» παρέμεινε αήττητος σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ. Συγχαρητήρια @Petrounias_E για την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου. #Πετρουνιας pic.twitter.com/PDy3PMnD1D — ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (@pasok) August 21, 2022

«Μονπελιέ 2015, Βέρνη 2016, Κλουζ 2017, Γλασκόβη 2018, Βασιλεία 2021, Mόναχο 2022. Ο "άρχοντας των κρίκων" παρέμεινε αήττητος σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ. Συγχαρητήρια Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.





