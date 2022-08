Life

Άντονι Κάριγκαν: Η αλωπεκία με έκανε καλύτερο ηθοποιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός ηθοποιός άρχισε να χάνει τα μαλλιά του στα 20 του κι όταν έφτασε 30 έπρεπε να φοράει ψεύτικες βλεφαρίδες και περούκα για να υποδυθεί τον χαρακτήρα του στο «The Forgotten».

Ο Άντονι Κάριγκαν (Anthony Carrigan) λέει ότι η αλωπεκία τον έχει κάνει καλύτερο ηθοποιό.

Ο ηθοποιός -που υποδύεται τον NoHo Hank στην κωμωδία του HBO «Barry»- άρχισε να χάνει τα μαλλιά στα 20 του. Όταν έφτασε τα 30, έπρεπε να φορέσει ψεύτικες βλεφαρίδες και περούκες για να υποδυθεί τον χαρακτήρα του στο «The Forgotten».

Μιλώντας στο Page Six, ο Κάριγκαν ανέφερε ότι «ένας αριθμός ανθρώπων» είπε ότι δεν θα έπαιρνε πλέον ρόλους λόγω της τριχόπτωσης του.

«Μου είπαν ότι δεν ήμουν πια ελκυστικός», θυμάται ο 42χρονος ηθοποιός. «Μου είπαν ότι δεν θα κλείσω ρόλους. Ήταν κάτι που φοβόμουν τόσο πολύ να ακούω από μικρός».

Αλλά οι αρνητικές απόψεις τον έκαναν ακόμα πιο αποφασισμένο να ακολουθήσει τους ρόλους που ήθελε πραγματικά.

«Μου έδωσε το πάθος και άναψε τη φωτιά για να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος», εξήγησε. «Και ουσιαστικά αυτό έκανα».

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι η αλωπεκία τον έχει κάνει καλύτερο ηθοποιό επειδή τώρα αγκαλιάζει τη «μοναδικότητα» του.

Και πρόσθεσε, «Αισθάνομαι ότι αυτές τις ημέρες όλοι προσπαθούν να συμμορφωθούν με κάποιον τρόπο και νιώθω τι κάνει τους ανθρώπους ξεχωριστούς. Από εκεί προέρχονται τα ενδιαφέροντα πράγματα. Από εκεί προέρχονται πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις».

Και ξεκάθαρα, οι προσπάθειες του Κάριγκαν απέδωσαν καρπούς καθώς σημείωσε την «συντριπτική» αγάπη που λαμβάνει, ενώ παίζει τον NoHo Hank, έναν γκέι Τσετσένο μαφιόζο με χρυσή καρδιά.

«Μόνο το πλήθος των ανθρώπων που με πλησιάζουν και μου μιλάνε ή εκφράζουν το θαυμασμό τους... πραγματικά με κάνει να νιώθω ότι είμαι μέρος ενός πολύ ιδιαίτερου πράγματος», εξήγησε. «Και πραγματικά προσπαθώ να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο».

Και ενώ παραδέχεται ότι του έχουν προσφερθεί πολλοί ρόλοι γκάνγκστερ από την επιτυχία του «Barry», ελπίζει να δείξει στο Χόλυγουντ ότι είναι ικανός για πολλά περισσότερα.

«Όλοι είναι σαν να βάζουν το μυαλό τους σε μία διαδρομή», είπε. «Μου αρέσει να παίζω τους κακούς, είναι τόσο διασκεδαστικό. Αλλά προφανώς, ναι, υπάρχουν τόσοι περισσότεροι ρόλοι εκεί έξω και τόσοι περισσότεροι που μπορώ να κάνω».

Ειδήσεις σήμερα:

Πασχάλης Τερζής: Ο τραγουδιστής ποζάρει στο σπίτι του - Η σπάνια φωτογραφία

Βόλος: πέθανε η 18χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Φαλακρό: Πως έγινε η τραγωδία από κεραυνό σε ορειβατικό αγώνα (εικόνες)