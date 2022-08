Κόσμος

Η Σιγκαπούρη αποποινικοποιεί το σεξ μεταξύ ομοφυλοφίλων

Τι υποστήριξε σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης.

Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λι Χσιέν Λουνγκ, δήλωσε σήμερα ότι οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας επηρεάζουν την ασφάλεια στην περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού.

«Μπορούμε να περιμένουμε περισσότερη γεωπολιτική αμφισβήτηση στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η Σιγκαπούρη θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην εγκλωβιστεί στην «αντιπαλότητα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας καθιστά «σχεδόν αδύνατη» τη συνεργασία σε πιεστικά παγκόσμια θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες και η διάδοση των πυρηνικών όπλων, τόνισε κατά την ομιλία του για την εθνική γιορτή της πόλης-κράτους.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του σύντομα θα καταργήσει τον νόμο, κατάλοιπο του βρετανικού αποικιακού καθεστώτος, που ποινικοποιεί τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των ανδρών.

«Η κυβέρνηση θα καταργήσει (τον νόμο) και θα αποποινικοποιήσει τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των ανδρών. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει και κάτι που οι περισσότεροι πολίτες της Σιγκαπούρης θα αποδεχτούν στο εξής», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίζει να "υπερασπίζεται" τον γάμο ως την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

«Ακόμη και όταν καταργήσουμε το Άρθρο 377Α του ποινικού κώδικα, θα υποστηρίξουμε και θα διαφυλάξουμε τον θεσμό του γάμου... Βάσει του νόμου, στη Σιγκαπούρη αναγνωρίζονται μόνο γάμοι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας», πρόσθεσε ο Λι.

