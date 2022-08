Κόσμος

Ισημερινός: έκρυβαν 3,2 τόνους κοκαΐνης... σε κοντέινερ με μπανάνες

Αυτή τη χρονιά, τα κατασχεθέντα ναρκωτικά έχουν ξεπεράσει τους 100 τόνους. Πως έφτασαν στα ίχνη... του κοντέινερ που ήταν γεμάτο ναρκωτικά.

Στην κατάσχεση τόνων κοκαΐνης με προορισμό την Ευρώπη προχώρησαν οι αρχές του Ισημερινού.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες, κατασχέσθηκαν 3,2 τόνοι κοκαΐνης, εκ των οποίων δύο ήταν κρυμμένοι σε κοντέινερ με μπανάνες.

«Οι έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση περισσότερων από δύο τόνων κοκαΐνης μέσα σε κοντέινερ από το Γουαγιακίλ που προοριζόταν για την Ευρώπη», σημειώνεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ακόμη, σε άλλο λιμάνι, στην περιοχή Γουάγιας, εντοπίστηκαν εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους ενός τόνου και 213 κιλών, όπως ανέφερε η αστυνομία του Ισημερινού.

Οι Αρχές της χώρας είχαν κατασχέσει πέρυσι 210 τόνους ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΗΕ, ο Ισημερινός ήταν το 2020 η τρίτη χώρα στον κόσμο με τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κοκαΐνης, αρκετά πίσω από την Κολομβία και τις ΗΠΑ.

