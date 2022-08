Αθλητικά

Λευτέρης Πετρούνιας: Ξεχωριστό μετάλλιο για πολλούς λόγους

Τι είπε ο «άρχοντας των κρίκων» για το πρόγραμμα που παρουσίασε στο Μόναχο, αλλά και τους μελλοντικούς του στόχους.

Εμφανώς συγκινημένος ήταν ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Μονάχου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τον έκτο ευρωπαϊκό τίτλο του στους κρίκους, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ούγγρου Κρίστιαν Μπέρκι, και μιλώντας εν συνεχεία στην κάμερα της ΕΡΤ, εξήγησε ότι έχει πολλούς λόγους να θεωρεί ιδιαίτερη τη σημερινή του επιτυχία. «Ξεκάθαρα ήρθα στο Μόναχο γι' αυτόν τον λόγο και μόνο, δεν υπάρχει άλλος αγώνας φέτος για εμένα, γιατί δεν πρόλαβα τους αγώνες της πρόκρισης για το Παγκόσμιο γιατί ήμουν χειρουργημένος. Είναι ένα ξεχωριστό μετάλλιο, το έκτο, προχωράμε δυνατά. Ξεχωριστό μετάλλιο και γιατί προέρχομαι από χειρουργείο, λιγότερο από 10 μήνες. Ξεχωριστό μετάλλιο γιατί ήταν εδώ τα παιδιά μου και για πρώτη φορά με είδαν live σε αγώνα, τα δύο μωρά μου, τα κορίτσια μου και η Βασιλική. Ξεχωριστό μετάλλιο για πολλούς λόγους και σηματοδοτεί και την είσοδο σε μια καλή τριετία και λιγότερο, στο δρόμο για το Παρίσι», τόνισε ο "άρχοντας των κρίκων" και συνέχισε. «Πρόλαβα αυτόν τον αγώνα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή σε σχέση με τα δικά μου δεδομένα. Έκανα γρήγορα μια αναδρομή από το Τόκιο και μετά, τα όσα πέρασα για ιατρικούς λόγους, για ψυχολογικούς λόγους, και στην σκέψη ότι με βλέπουν και τα κορίτσια μου, λύγισα». Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα που παρουσίασε στο Μόναχο, ο Πετρούνιας είπε, «Όσο καιρό ήμουν στην αποκατάσταση, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία να αλλάξω τη ρουτίνα μου από το 2014 και να αλλάξω το πρόγραμμά μου. Το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, καθώς κάθε φορά βλέπω και λάθη που θα τα διορθώνουμε. Μπορώ να παίξω με αυτό το πρόγραμμα από το 6,2 στο 6,5 στο βαθμό δυσκολίας, ανάλογα τους αντιπάλους που θα έχω να αντιμετωπίσω, και θα μας πάει μακριά. Κάθε χρόνο θα προσθέτουμε και κάτι». Σε σχέση με τον αγώνα, επισήμανε ότι «οι τέσσερις πρώτοι αθλητές ήταν κοντά. Έκανα ένα μικρό βήμα (σ.σ. στην έξοδο), αν έκανα μεγαλύτερο ίσως να ήμουν δεύτερος. Έτσι είναι ο τελικός, όλοι οι αθλητές είναι κοντά. Επίσης, να πούμε πως όλοι οι αθλητές, με εξαίρεση αυτόν από την Αρμενία, είναι μικρότεροι μου». Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει... στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή του αγωνίσματος και φυσικά δεν θέλει να την αποχωριστεί, «Σίγουρα μέχρι το 2024 στόχος είναι να πάρουμε όλα τα Ευρωπαϊκά, υπάρχει επίσης το Παγκόσμιο το 2023 που θα πάω για να κερδίσω και φυσικά με βλέψεις και το Παρίσι. Κανένας αθλητής δεν σκέφτεται τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, αλλά μόνο την πρώτη». «Από την 1η Οκτωβρίου που έχω χειρουργηθεί δεν έχω πάρει ούτε μια μέρα ρεπό και τώρα θέλω να ξεκουραστώ. Θέλω να πάω να πάρω τα κορίτσια μου αγκαλιά, να ηρεμήσω, να ξεκουραστώ και να πιώ μια μπύρα», κατέληξε ο Ολυμπιονίκης του Ρίο.