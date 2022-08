Αθλητικά

Πατέρας Ελίνας Τζένγκο: Κουράστηκε, αλλά το πείσμα της κέρδισε

Το πείσμα της Ελίνας Τζένγκο την οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης σύμφωνα με όσα είπε ο συγκινημένος πατέρας της.



Η Ελίνα Τζένγκο έκανε υπερήφανη την Ελλάδα για ακόμα μία φορά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου, πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση στον τελικό.

Ο Παντελής Τζένγκο μίλησε για την αφοσίωσή της κόρης του στον ακοντισμό και για τα εμπόδια που μπήκαν στον δρόμο της.

«Είναι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνει, είναι πεισματάρα, έχει τον τσαμπουκά, δουλεύει πάρα πολύ, το πρωί είναι στην προπόνηση, το απόγευμα είναι στην προπόνηση και ενδιάμεσα έχει τις σπουδές της. Είναι κορίτσι που ό,τι βάζει στο μυαλό της θα το πετύχει» και πρόσθεσε:

«Ό,τι μπορούσαμε σαν οικογένεια τη βοηθούσαμε. Δεν μπορούσαμε συνέχεια να κάνουμε αυτό που ήθελε, ήταν δύσκολα. Δύσκολες χρονιές από δουλειές, πανδημία… κουράστηκε το κορίτσι, αλλά το πείσμα της κέρδισε».

πηγή: ΕΡΤ

