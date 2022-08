Πολιτική

Τα συγχαρητήρια της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στους Έλληνες πρωταθλητές

Τα συγχαρητήριά της έδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε όλους τους Έλληνες πρωταθλητές που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου χαιρέτισε το ήθος, την επιμονή, την προσπάθεια, το πείσμα αλλά και το ταλέντο των Ελλήνων πρωταθλητών. Την ανάρτησή της συνόδευσε με φωτογραφίες τους.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου:

Σπουδαία εμφάνιση των Ελλήνων αθλητών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου, ενόργανης γυμναστικής, υγρού στίβου και κωπηλασίας. Χαιρετίζουμε το ήθος, την επιμονή, την προσπάθεια, το συγκλονιστικό τους πείσμα, το μεγάλο τους ταλέντο. Το λαμπρό παράδειγμά τους μας κάνει περήφανους.???? pic.twitter.com/p8bItfX5tr — President GR (@PresidencyGR) August 21, 2022

