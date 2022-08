Αθλητικά

Ρονάλντο: Εκδικάζεται εκ νέου η υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται

Η πρώην δασκάλα και μοντέλο, ισχυρίζεται ότι ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας το 2009. Τι λέει ο Ρονάλντο.



Μπορεί το δικαστήριο να έκρινε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αθώος , μετά την καταγγελία της Κάθριν Μαγιόργκα για βιασμό, ωστόσο η 36χρονη φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να το βάλει κάτω γι΄αυτό προχώρησε σε έφεση, διεκδικώντας και πάλι 63 εκ. ευρώ από τον Ρονάλντο.

Η πρώην δασκάλα και μοντέλο, ισχυρίζεται ότι ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας το 2009 και στη συνέχεια δέχτηκε το ποσό των 320.000 ευρώ, σε μια συμφωνία σιωπής εκείνη την εποχή. Όπως αναφέρει η «Sun», η ομάδα των δικηγόρων της κάνει λόγο για απόφαση που έλαβε κατόπιν ισχυρής πίεσης από τον Ρονάλντο, τότε.

Η Μαγιόργκα εργαζόταν στο νυχτερινό κέντρο Rain, μέσα στο Palms Casino Resort, και είπε ότι συνάντησε τον Ρονάλντο στην περιοχή VIP του χώρου, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Τον περασμένο Ιούνιο, η εισαγγελέας του δικαστηρίου των ΗΠΑ, Τζένιφερ Ντόρσεϊ διέταξε τον τερματισμό της υπόθεσης, καθώς κατηγόρησε το δικηγόρο της Μαγιόργκα, Λέσλι Μαρκ Στόβαλ, ότι χρησιμοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα που διέρρευσαν παράνομα μέσω του Football Leaks, για την υπερασπιστική γραμμή εναντίον του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά την έφεση που άσκησε η 36χρονη η υπόθεση πρόκειται να εκδικαστεί εκ νέου αρχικά την Τρίτη σε τηλεφωνική ακρόαση διάρκειας μίας ώρας, ενώ η αστυνομία του Λας Βέγκας ζητά από τα δικαστήρια να παραδοθούν τα ερευνητικά τους αρχεία στον Τύπο.

