Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες - Έρευνα στην Νότια Κορέα για το θρίλερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι Αρχές. Ποιο πρόσωπο έχει τεθεί στο επίκεντρο των ατόμων που πιθανώς σχετίζονται με την φρικτή υπόθεση.

Μια γυναίκα που φέρεται να ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον των δύο παιδιών, τα λείψανα των οποίων βρέθηκαν πρόσφατα μέσα σε βαλίτσες στη Νέα Ζηλανδία, εντοπίστηκε στη Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Σεούλ.

Πρόκειται για μια Νεοζηλανδή, γεννημένη στη Νότια Κορέα, η οποία βρίσκεται στη χώρα από το 2018 και έκτοτε δεν έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, ανέφερε αξιωματούχος της κορεατικής αστυνομίας στο πρακτορείο Reuters.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή τόπο διαμονής της ή για το αν έφθασε στη Νότια Κορέα μαζί με άλλους συγγενείς της.

«Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας είχε ζητήσει επιβεβαίωση εάν το άτομο που θα μπορούσε να σχετίζεται με μια υπόθεση εγκλήματος βρισκόταν στη Νότια Κορέα», είπε ο αστυνομικός και συμπλήρωσε ότι λόγω της προηγούμενης διεύθυνσής της και της ηλικίας της, ενδέχεται να είναι η μητέρα των παιδιών.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία στο Όκλαντ, αφότου τα λείψανα δύο παιδιών βρέθηκαν από μια οικογένεια καθώς εξέταζε τα περιεχόμενα αποθήκης που είχε αγοράσει σε πλειστηριασμό

Τα πτώματα των δύο παιδιών, ηλικίας μεταξύ 5 και 10 ετών, εκτιμάται πως βρίσκονταν μέσα στις βαλίτσες εδώ και χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σινσινάτι: Ο Τσιτσιπάς έχασε στον τελικό

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: πότε πληρώνονται ανά Ταμείο

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: οι πληρωμές της εβδομάδας