Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Κατάρ

Ιδιαίτερης σημασίας, αλλά και συμβολισμού, είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κατάρ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ.

Στις 11:00 θα γίνει η τελετή υποδοχής του Πρωθυπουργού στο μέγαρο Amiri Diwan.

Στις 11:15 θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών. Θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Στις 12:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα που παρατίθεται προς τιμήν του, στο Εθνικό Μουσείο Κατάρ.

