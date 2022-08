Κοινωνία

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)

Ένα τζιπ 4Χ4 με τρέιλερ κυκλοφορούσε στην προστατευόμενη περιοχή Natura, στο Ελαφονήσι, λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις για τις ξαπλώστρες που έχουν “πλημμυρίσει” την παραλία.

Παρά το γεγονός ότι το Ελαφονήσι έχει χαρακτηριστεί περιοχή Natura και πρέπει να προστατεύεται, έφτασε ακόμη και ένα τζιπ 4x4 στην παραλία, προκαλώντας αντιδράσεις.

Το Ελαφονήσι μπορεί να είναι μέσα στις οκτώ καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, σύμφωνα με την Deutsche Welle, όμως μόλις πριν μερικές εβδομάδες προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο μια φωτογραφία, στην οποία φαινόταν ολόκληρη η παραλία γεμάτη με ξαπλώστρες.

Πολλοί μίλησαν για «καταστροφή στον βωμό του τουρισμού», ενώ άλλοι ζήτησαν να ληφθούν μέτρα για την προστασία του μαγευτικού προορισμού.

View this post on Instagram A post shared by Crete | Travel (@colours_of_crete)

Μετά από τις ξαπλώστρες λοιπόν, έκανε την εμφάνισή του κι ένα τζιπ στην παραλία, το οποίο ρυμουλκούσε και ένα τρέιλερ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το cretapost.gr διακρίνονται οι έκπληκτοι τουρίστες που παρακολουθούν αποσβολωμένοι τις μανούβρες του οδηγού μέσα στα γαλαζοπράσινα νερά. Άγνωστος παραμένει ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε εκεί ο οδηγός.

