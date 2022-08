Κόσμος

Ινδία: Δεκάδες νεκροί από τους μουσώνες (εικόνες)

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την έντασή των μουσώνων. Πόσοι είναι έως τώρα οι νεκροί.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι μουσώνες στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της Ινδίας, σύμφωνα με τους Hindustan Times.

Τα περισσότερα θύματα (36) προέρχονται από την πολιτεία Χιμάτσαλ Πραντές της Ινδίας, όπου εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων. Καταστράφηκαν σπίτια, δρόμοι και γέφυρες, ενώ εγκλωβίστηκαν τουρίστες σε ορισμένες κοινότητες.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδία την περίοδο των μουσώνων (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την έντασή τους.

Τον Ιούλιο, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν κατασκήνωση προσκυνητών στο γειτονικό Κασμίρ.

Τον Ιούνιο, ισχυρές ήταν οι βροχοπτώσεις στις απομακρυσμένες περιοχές της βορειοανατολικής Ινδίας. Σχεδόν 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση που βύθισε ένα στρατόπεδο όπου στεγάζονταν σιδηροδρομικοί υπάλληλοι και έφεδροι του στρατού στο κρατίδιο Μανιπούρ.

