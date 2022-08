Κόσμος

ΕΕ: Ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα δημογραφικής γήρανσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε 100 παιδιά (ηλικίας έως 14 ετών) αντιστοιχούν 182 ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή από την πορτογαλική βάση δεδομένων Pordata.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που άντλησε στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Πορτογαλίας, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο αριθμός των ηλικιωμένων στη χώρα της Ιβηρικής τριπλασιάστηκε. Το 1990, για κάθε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 66 ηλικιωμένοι.

Στην Πορτογαλία ο ετήσιος δείκτης γήρανσης του πληθυσμού ανήλθε στο 3,6% και είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζεται στη μελέτη.

Ο αναλυτής Ζόρζε Μαγέιρος από το πανεπιστήμιο της Λισαβόνας επισημαίνει ότι η επιταχυνόμενη αύξηση του ποσοστού γήρανσης στην Πορτογαλία είναι απόρροια της φυγής των νέων στο εξωτερικό και της εγκατάστασης στη χώρα αλλοδαπών που είναι ήδη συνταξιούχοι. Αν και υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία δεν πρέπει να εκληφθούν ως κάποια δραματική εξέλιξη, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι «οι κοινωνίες χρειάζονται την ενέργεια των νέων».

