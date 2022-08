Αθλητικά

Ελίνα Τζένγκο στον ΑΝΤ1: Νιώθω όμορφα που είμαι από την Αλβανία, αλλά είμαι και Ελληνίδα (βίντεο)

Τι λέει η ακονίστρια για το χρυσό μετάλλιο και τις θυσίες της, αλλά και την στήριξη από τους γονείς της, την καθυστερημένη απόδοση της ελληνικής υπηκοότητας. Πως απαντά στα ρατσιστικά σχόλια που δέχεται.

«Είμαι πολύ χαρούμενή και δέχομαι την αγάπη του κόσμου, προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω», είπε στον ΑΝΤ1 Η Ελίνα Τζένγκο, για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μονάχου και τις αντιδράσεις του κόσμου.

Όπως τόνισε η ακοντίστρια, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», «νομίζω το περίμενα το μετάλλιο, γιατί μπήκα πολύ προετοιμασμένη σε αυτόν τον αγώνα. Είχα μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είπα ότι δεν θέλω να τελειώσει έτσι η σεζόν μου και μπήκα στον αγώνα και τα κατάφερα», σημειώνοντας και τις πολλές θυσίες που απαιτούνται για όποιον κάνει πρωταθλητισμό».

Αποκάλυψε πως μετά από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, «το πρώτο τηλεφώνημα το έκανα στους γονείς μου, με περίμεναν πως και πως. Μου λένε κάθε φορά “Eλίνα, δεν θα σε δούμε, θα περιμένουμε τηλεφώνημα σου μετά”, γιατί αισθάνονται ότι μου περνούν το άγχος», υπογραμμίζοντας πως «η οικογένεια μου έχει μερίδιο αυτής της επιτυχίας, με έχουν στηρίξει από την πρώτη στιγμή σε ότι κάνω».

«Έκανα πολλές προσπάθειες και προετοιμασία, ετοιμαζόμουν και τελευταία στιγμή δεν πήγαινα στον αγώνα γιατί δεν είχα την ελληνική υπηκοότητα. Έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ, η Ελλάδα είναι η χώρα μου. Είμαι από την Αλβανία, οι γονείς μου είναι από εκεί. Δεν έχω βιώσει ρατσισμό, οι άνθρωποι στο χωριό που μένουμε μου έχουν φερθεί όμορφα από παιδί, ήμουν πολύ κοινωνική κι εγώ», είπε η Ελίνα Τζένγκο για την καθυστέρηση με την οποία της δόθηκε η ελληνική υπηκοότητα.

«Μου έρχονται και πολλά αρνητικά μηνύματα επειδή κατάγομαι από την Αλβανία. Νιώθω όμορφα που είμαι από την Αλβανία, αλλά είμαι και Ελληνίδα, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εγώ», επεσήμανε η ακοντίστρια.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» με την Ελίνα Τζένγκο:

