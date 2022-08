Πολιτική

Γεωργιάδης: ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προπαγάνδα κατά της Ελλάδας (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για τα γεγονότα στον Έβρο και τις παρακολουθήσεις. Γιατί εγκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα για όσα έλεγε στην Βουλή. Τι αναφέρει για την ανάπτυξη και την οικονομία, τις τιμές στα καύσιμα και τον πληθωρισμό.

«Η Ελλάδα διανύει την καλύτερη τουριστική επίδοση όλων των εποχών, την καλύτερη περίοδο επενδύσεων όλων των εποχών, την καλύτερη περίοδο εξαγωγών όλων των εποχών. Η ελληνική οικονομία πηγαίνει εξαιρετικά καλά, πέραν πάσης προσδοκίας. Αυτά δεν έχουν γίνει μόνα τους», επεσήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογράφων, «δεν έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, όπως λέγεται, αλλά είμαστε έκτοι στην ΕΕ. Γιατί έχει συμβεί αυτό; Πέρσι, είχαμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι ο Πούτιν θα κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Τον Ιούλιο του 2022 η Ελλάδα είχε την μεγαλύτερη πτώση πληθωρισμού σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε πει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό, αλλά το δεύτερο θα έχουμε χαμηλό και στο σύνολο του έτους θα είναι ο πληθωρισμός ανάλογος όλων των χωρών της ΕΕ».

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί ανάλογα με τις διεθνείς τιμές. Βγαίνουν οι βενζινοπώλες και μιλούν μόνο για τα πρατήρια που πωλούν σε πολύ χαμηλές τιμές. Έγιναν πολλοί έλεγχοι και επιβλήθηκαν και πρόστιμα μέσα στο καλοκαίρι για όσους ακόμη και για λίγο πωλούσαν πάνω από το επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους», είπε ο κ. Γεωργιάδης, λέγοντας πως δεν επαληθεύτηκαν όσοι προέβλεπαν πως θα αγγίξει τα 3 ευρώ η τιμή του λίτρου, αλλά ο ίδιος που μιλούσε από καιρό για την σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών.

Σχετικά με τις αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο, που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ενέργειας και το κατά πόσον θα αυξηθεί ανάλογα η κρατική ενίσχυση σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «Η Κυβέρνηση θα είναι παρούσα και στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για τις τιμές του ρεύματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πως στην Ελλάδα έχουμε το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Χθες έβλεπα τις τιμές. Εκτός από την Πορτογαλία και την Ισπανία, όλες οι άλλες χώρες έχουν ακριβότερο ρεύμα. Τώρα γιατί δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι στην Ελλάδα έχουμε από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη; Η ελληνική κυβέρνηση θεσπίζει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις στο ρεύμα στην Ευρώπη».

Αφήνοντας αιχμές και προσωπικά προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε «Ο κ. Τσίπρας με έλεγε το 2020 «υπουργό υπανάπτυξης», ακόμη και μέσα στην Βουλή. To 2021 το σταμάτησε λίγο και έλεγε ότι η ανάπτυξη που είχαμε ήταν επειδή πέρασε η κρίση του κορονοϊού. Το 2022 θα είμαστε μία από τις τρεις χώρες με την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα έχουμε σωρευτικά μεγαλύτερη ανάπτυξη και από τα πέντε χρόνια της Πρωθυπουργίας του Τσίπρα».

Για τα τιμολόγια ρεύματος και το πακέτο μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «Η καλή πορεία της οικονομίας δημιουργεί περισσότερα δημοσιονομικά περιθώρια για να στηριχθούν περισσότεροι πολίτες. Οι αυξήσεις στο ρεύμα αναγκάζουν την Κυβέρνηση να αλλάξει προτεραιότητες στα μέτρα για την στήριξη των πολιτών».

Ερωτηθείς για το θέμα της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης πως η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, που θα γίνει μέσα στην εβδομάδα στην Βουλή, αφορά την ποιότητα της Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης αποκρίθηκε «δεν δέχομαι ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας Πρωθυπουργός που απειλεί την Δημοκρατία».

Για το όλο θέμα που έχει ανακύψει μετά τις αποκαλύψεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο Υπ. Ανάπτυξης προσέθεσε ότι «στην Κυβέρνηση δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι κάνουμε και μας εμπιστεύεται. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάθε λόγο και κάθε δίκιο και να διαμαρτύρεται και να θέλει να ψάξει αν κάποιος τον παρακολουθούσε και γιατί. Αν ήταν λάθος η διαδικασία, θα φανεί από την Εξεταστική Επιτροπή».

Στρέφοντας εκ νέου τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε «τι θεωρείται πιο σημαντικό: όλο αυτό με τις υποκλοπές ή το γεγονός ότι ξαφνικά η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας υιοθέτησε όλη την τουρκική προπαγάνδα για τον Έβρο και έκανε προπαγάνδα κατά της Ελλάδας;».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

