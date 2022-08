Κοινωνία

Βούλα: Σύλληψη άστεγου για βιασμό

Στο πλαίσιο του Αυτοφώρου συνελήφθη ο αλλοδαπός. Τι κατήγγειλε εις βάρος του η φερόμενη ως βιασθείσα.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα του Σαββάτου, στην Βούλα, ένας 49χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για βιασμό.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι τις βραδινές ώρεες της Παρασκευής, εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου όπου διαμένει, προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη σε βάρος μιας Ελληνίδας, 60 ετών.

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

