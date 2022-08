Οικονομία

Φοροδιαφυγή - Κυκλάδες: παραβάσεις στις μισές επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν

Δεκάδες πρόστιμα, μόνο σε δύο νησιά, μοίρασαν τις προηγούμενες ημέρες οι ελεκγτές της ΔΙΜΕΑ, σε επιχειρήσεις εστίασης και εκμετάλλευσης παραλιών.

Ξεπερνά το 50% το ποσοστό των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν και στις οποίες οι επιθεωρητές της ΔΙΜΕΑ έβγαλαν «λαβράκι», καθώς εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούν φοροδιαφυγή ή παράβαση άλλων κανόνων διακίνησης αγαθών.

Συνολικά οι ελεγκτές «επισκέφθηκαν» 46 επιχειρήσεις και βρήκαν παραβάσεις σε 26 από αυτές.

Το συνολικό ύψος των προστίμων έφθασε τα 18.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

«Εκτεταμένους ελέγχους σε οργανωμένες παραλίες και χώρους εστίασης σε Άνδρο και Σύρο διενήργησαν ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων το διήμερο 18-19/8/2022.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 46 έλεγχοι σε επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών παραλίας και εντοπίστηκαν 26 παραβάσεις που αφορούσαν σε μη τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Αγαθών και μη έκδοση φορολογικών αποδείξεων.

Το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 18.000€.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια».

