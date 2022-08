Υγεία - Περιβάλλον

Αγρίνιο: Καταγγελία για έγκυο ιατρό που εφημερεύει 24ωρο, λόγω έλλειψης προσωπικού

Τι αναφέρουν μαρτυρίες απο πολίτες, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.



Σοβαρότατες καταγγελίες κάνουν πολίτες από το Αγρίνιο, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.

Mάρτυρες αναφέρουν πως στο νοσοκομείο του Αγρινίου μια έγκυος παθολόγος εφημερεύει εδώ και τουλάχιστον 24 ώρες στα επείγοντα περιστατικά του νοσηλευτικού ιδρύματος και παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να βρεθεί αντικαταστάτης ώστε να ξεκουραστεί, δεν μπορεί να βρεθεί ιατρός.

Ειδικότερα, πολίτης που υποστηρίζει ότι είναι αυτήκοος μάρτυρας καταγγέλλει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια από την Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής να βρει αντικαταστάτη για την έγκυο παθολόγο που έχει συμπληρώσει 24ωρο εφημερίας στα επείγοντα, όμως δεν έχει καταστεί δυνατό ακόμη κάτι τέτοιο, ενώ εκφράζεται ανησυχία ακόμη και από τους ίδιους του ασθενείς.

Όπως είναι λογικό, η ιατρός που εφημερεύει έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τα ανθρώπινα όρια, πόσο μάλλον αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι η ίδια είναι έγκυος, αλλά και την εποχή (τέλη Αυγούστου) με ότι αυτό συνεπάγεται.

Καταλήγοντας στο μήνυμά του ο πολίτης εκφράζει εύλογα την απορία αν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου έχει λάβει γνώστη για την κατάσταση που επικρατεί.

Σε κάθε περίπτωση, για μία ακόμη φορά φαίνεται το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης, και όχι μόνο, του νοσοκομείου Αγρινίου. Κάτι το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, να μην παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς.

