Λευκάδα: Φωτιά στο Καλλιγόνι

Επίγειες δυνάμεις απο το νησί, ενισχύσεις απο την Ήπειρο και εναέρια μέσα συμμετέχουν στην επιχέιριση κατάσβεσης.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καλλιγόνι, στην Λευκάδα, ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο εναπόθεσης ογκωδών απορριμμάτων, δίπλα στην πρώην χωματερή της Λευκάδας

Στην επιχείριση για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

Στην Λευκάδα προς ενίσχυση των δυνάμεων του νησιού, μεταβαίνουν 12 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 οχήματα από την Πρέβεζα.





Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν από προσωπικό των ΟΤΑ με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Σε επικοινωνία που είχε το lefkadapress.gr (σημ: από όπου και οι φωτογραφίες) με το δήμαρχο Λευκάδας, Χ. Καλό, ενημέρωσε ότι "καίγονται κλαδέματα και όχι σκουπίδια μια και όπως είπε τα τελευταία τρία χρόνια δεν αδειάζονται σκουπίδια". "καίγονται κλαδέματα και όχι σκουπίδια μια και όπως είπε τα τελευταία τρία χρόνια δεν αδειάζονται σκουπίδια".





