Κατάρ: συνάντηση Μητσοτάκη - Ινφαντίνο για το Μουντιάλ (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Κατάρ, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της FIFA, τρεις μήνες πριν από την έναρξη της παγκόσμιας γιορτής του ποδοσφαίρου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ, είχε το πρωί της Δευτέρας, συνάντηση, με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Στην συνάντηση, που διεξήχθη σε φιλικό κλίμα, συζητήθηκε η προετοιμασία ενόψει των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που αρχίζουν στο Κατάρ τον Νοέμβριο, καθώς και οι εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στις 11:00 έγινε η τελετή υποδοχής του Πρωθυπουργού στο μέγαρο Amiri Diwan.

Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησαν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών και στην συνέχεια του προγράμματος ορίστηκε η κατ' ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα που παρατίθεται προς τιμήν του, στο Εθνικό Μουσείο Κατάρ.

