Κατάρ: Συνάντηση Μητσοτάκη - Αλ Θάνι για την Ενέργεια και την ανατολική Μεσόγειο

Τα ενεργειακή και η προοπτική συνεργασίας της Ελλάδας με το Κατάρ κυριαρχούν στην ατζέντα των επαφών του Πρωθυπουργού, που επισκέπτεται το Κατάρ.

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός, σηματοδοτώντας την συνέχεια της στρατηγικής της κυβέρνησης για άνοιγμα στις χώρες του Κόλπου.

Βασικό θέμα στην ατζέντα της πρώτης αυτής συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Εμίρη του Κατάρ στην Ντόχα ήταν τα Ενεργειακά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Μαξίμου, «Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Κατάρ, γεγονός που υποδηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των δύο πλευρών για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία περιφερειακής αστάθειας και ενεργειακής κρίσης.

Κατά τη συνάντησή του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al-Thani, διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, καθώς και στους τομείς του τουρισμού, των υποδομών, της γεωργίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και επιστημών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για την επικράτηση κλίματος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και την αποφυγή ενεργειών υπονόμευσης της ειρήνης εν μέσω της αναταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνώρισε, εξ άλλου, τον ρόλο του Κατάρ στην κρίσιμη για τα ελληνικά συμφέροντα περιοχή του Κόλπου, μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης Αl-Ula και αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της Ντόχα και του Εμίρη προσωπικά στη διαχείριση κρίσεων, όπως στο Τσαντ, στην Παλαιστίνη και στο Αφγανιστάν.

Ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη συνάντηση, δόθηκε στον τομέα της ενέργειας και στις δυνατότητες ενίσχυσης και συστηματοποίησης της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, δεδομένης της ηγετικής θέσης του Κατάρ στην παραγωγή φυσικού αερίου και της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω της στρατηγικής θέσης της στην περιοχή και των υποδομών της, μπορεί να αποτελέσει γέφυρα του Κατάρ με την Ευρώπη, πύλη εισόδου ενέργειας για την ευρωπαϊκή αγορά, τόσο μέσω του σταθμού της Ρεβυθούσας όσο και μέσω της Αλεξανδρούπολης.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Ενημέρωσε τον Εμίρη του Κατάρ για την έξοδο της Ελλάδας στις 20 Αυγούστου από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, καθώς και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Εμίρη του Κατάρ για την ανάληψη από το Κατάρ της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA (έναρξη 20/11) και ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ο Πρωθυπουργός απεδέχθη την πρόσκληση του Εμίρη να επισκεφθεί ξανά το Κατάρ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρωθυπουργός είχε στο Κατάρ, συνάντηση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Στην συνάντηση, που διεξήχθη σε φιλικό κλίμα, συζητήθηκε η προετοιμασία ενόψει των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που αρχίζουν στο Κατάρ τον Νοέμβριο, καθώς και οι εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.





