Κύπρος - φυσικό αέριο: Μεγάλο κοίτασμα ανακοίνωσαν ENI και Total

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί μεγάλο βήμα προς την ενεργειακή ασφάλεια. Που εντοπίστηκε το τεράστιο αυτό κοίτασμα.



Επίσημη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των εργασιών στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ έκαναν σήμερα οι εταιρείες ΕΝΙ και ΤΟΤΑL.

Η ιταλική εταιρία υδρογονανθράκων Eni ανακοίνωσε ότι η κοινοπραξία της με την γαλλική TotalEnergies εντόπισε αποθέματα φυσικού αερίου 70 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων στην περιοχή που συμπεριλαμβάνεται στην άδεια για γεωτρήσεις που έχουν λάβει οι δυο εταιρίες.

Το κοίτασμα ονομάσθηκε Cronos και βρίσκεται σε απόσταση 160 χιλιομέτρων από τις ακτές της Κύπρου και σε βάθος 2.287 μέτρων.

«Αυτή η επιτυχία του Κρόνος είναι άλλη μια επιβεβαίωση της στρατηγικής μας… η οποία συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και παρέχει πρόσθετες πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Ευρώπη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Kevin McLachlan.

Οι εργασίες της γεώτρησης ξεκίνησαν στις 23/5/2022 με το πλοίο-γεωτρύπανο «Tungsten Explorer».

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica αναφέρει ότι πρόκειται για τεράστιο κοίτασμα, «ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου», όπως επισημαίνει, και ότι θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να μπορέσει να ξεκινήσει η εκμετάλλευσή του. Προσθέτει ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να αυξηθεί η ενεργειακή αυτονομία της Ιταλίας και ολόκληρης της Ευρώπης.

Η La Repubblica αναφέρει παράλληλα ότι το Ισραήλ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος να περνά από την Κύπρο και να φτάνει στην Ελλάδα και σε διάφορες άλλες χώρες της ΕΕ.

Τι αναφέρει το Υπ. Ενέργειας της Κύπρου

Την ανακάλυψη ποσότητας φυσικού αερίου, η οποία σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις ανέρχεται σε 2,5 τρισ. κυβικά πόδια (Tcf) στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες της ερευνητικής γεώτρησης «Cronos-1», εντός του τεμαχίου 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την κοινοπραξία των Εni Cyprus Limited και TotalEnergies EP Cyprus B.V.

Η γεώτρηση, σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία διενεργήθηκε από το πλοίο-γεωτρύπανο «Tungsten Explorer» σε βάθος νερού 2.287 μέτρων, κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 260 μέτρων. Στη βάση δε της εκτεταμένης ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν, ο ταμιευτήρας που ανακαλύφθηκε έχει χαρακτηριστικά καλής μέχρι και εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτει, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου 2,5 τρισ. κυβικών ποδών (Tcf).

Με την κοινοπραξία και το υπουργείο Ενέργειας να επεξεργάζονται ήδη τρόπους για επίσπευση και βέλτιστη αξιοποίηση της νέας αυτής ανακάλυψης στην ΑΟΖ της Κύπρου, μεταξύ άλλων συμβάλλοντας και στις προσπάθειες της Ευρώπης για ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, το «Tungsten Explorer» έχει μεταβεί πλέον στον στόχο «Zeus-1», για μια νέα ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 6 προκειμένου να εκτιμηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ποσότητες φυσικού αερίου στο εν λόγω τεμάχιο, καταλήγει η ανακοίνωση.

