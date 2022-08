Πολιτική

Βουλή - Παρακολουθήσεις: “βροχή” τα αιτήματα για Εξεταστική και Επιτροπή Θεσμών

Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων στο φόντο του αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών. Ποια πρόσωπα προτείνεται να κληθούν για καταθέσεις.

Το χρονοδιάγραμμα της πολιτικής αντιπαράθεσης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων καθορίζει η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Το πρωί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ κατέθεσε διπλό αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Από την κυβέρνηση επιμένουν στο δόγμα «όλα στο φως», ενώ θα ζητήσουν την διερεύνηση των πεπραγμένων γύρω από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από το 2012 έως και σήμερα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν «σημαδέψει» στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, η οποία πιθανώς θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της εβδομάδος και καταγγέλλουν την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης.

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ζητά μέσω του αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να ερευνηθεί ποιος και γιατί ζήτησε τη νόμιμη επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Ανδρουλάκη, ποιος επεχείρησε να παγιδεύσει το κινητό του προέδρου του κόμματος και εάν υπάρχει και σε ποιων την κατοχή το περιεχόμενο των υποκλοπών της ΕΥΠ.

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: πέντε κλήσεις στην Επιτροπή Θεσμών σε ακρόαση

Στην επιστολή του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Αθανάσιο Μπούρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως "Την πολιτική πρέπει να καθοδηγεί η ηθική της ευθύνης . Είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε, πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι συνέβη στην θλιβερή για την πολιτική μας ζωή τρέχουσα υπόθεση των παρακολουθήσεων, τα γεγονότα, τους πρωταγωνιστές, τα κίνητρα, τις επιδιώξεις αφανών και φανερών κέντρων. Μόνον έτσι, με την αλήθεια πλήρη και ακέραιη, μπορούμε να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία, θωρακίζοντάς την με όλα τα αναγκαία μέσα. Ζητούμε, γι’ αυτό, την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2022 συνεδρίασής της, στην οποία θα κληθούν σε ακρόαση:

ο νέος διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης ο καθαιρεθείς διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ακλόνητα σιωπηλός κατά την πρώτη εξέτασή του για όσα ενήργησε για τις «νόμιμες» επισυνδέσεις κ Παναγιώτης Κοντολέων η αρμόδια για την ΕΥΠ εισαγγελέας εφετών κ. Βασιλική Βλάχου, καθώς αναπόσπαστο κεφάλαιο της υπόθεσης των υποκλοπών αποτελούν οι εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και η αιτιολογία που τις συνοδεύει ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, κ Γρηγόρης Δημητριάδης καθώς αυτός φέρεται ότι διατηρούσε τη γραμμή επικοινωνίας με τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, τέλος, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών κ Χρήστος Ράμμος"

Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στην Βουλή "Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό predator, την παράνομη χρήση αυτού στην Ελληνική επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. (άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β’ του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων)". Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως "προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες, ζητούμε να διερευνηθεί πλήρως: Ποιος ζήτησε τη «νόμιμη επισύνδεση» των επικοινωνιών του κ. Ν. Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο και σε ποια τεκμηρίωση στηρίχθηκαν οι λόγοι «εθνικής ασφάλειας»; Λήφθηκε υπόψη η ιδιότητα του κ. Ανδρουλάκη ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Ήταν, ο κ. Ανδρουλάκης ελεγχόμενος για κατασκοπεία ή τρομοκρατία ή επιβουλή κατά του πολιτεύματος και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας;

Ποιος επιχείρησε να παγιδεύσει το κινητό τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με το κακόβουλο λογισμικό Predator; Συνδέεται το γεγονός με την δήθεν «νόμιμη επισύνδεση» στις τηλεφωνικές επικοινωνίες ενός προσώπου και, εν τέλει, ενός κόμματος από την Ε.Υ.Π.; Υφίσταται δίκτυο διασυνδεδεμένων άμεσα ή έμμεσα με την Ε.Υ.Π ιδιωτικών εταιρειών που συνεργάζονται με το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης Ανάπτυξης Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ ή με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτούμενη από το ελληνικό κράτος οντότητα;

Σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτικών και άλλων προσώπων έχουν υπάρξει επισυνδέσεις ή παγιδεύσεις τηλεφώνων με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού και για ποιο χρονικό διάστημα;

Ποιοι δύνανται να χρησιμοποιούν το κακόβουλο λογισμικό predator στην ελληνική επικράτεια και ποιες οι σχέσεις αυτών με πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς;

Υπάρχει στην κατοχή και ποιων το περιεχόμενο των υποκλοπών της ΕΥΠ; Ακολουθήθηκε η στο νόμο προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποιήσεων των σχετικών εισαγγελικών διατάξεων; Συντάχθηκαν οι προβλεπόμενες εκθέσεις και σε ποιους κοινοποιήθηκαν; Σε ποιες υπηρεσίες, οργανικές μονάδες και πρόσωπα γνωστοποιήθηκαν τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από την επισύνδεση της ΕΥΠ στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη; Επειδή η πρόταση αυτή υπογράφεται από τον απαιτούμενο (κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων) αριθμό βουλευτών και επειδή πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ζητάμε να συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με το προτεινόμενο, ως ανωτέρω αναλύεται, αντικείμενο έρευνας". ΣΥΡΙΖΑ: "Εγκέφαλος του επιτελικού παρακράτους ο Μητσοτάκης" Σε σχετική ενημέρωση αναφέρεται πως "Συνεδρίασε σήμερα το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από κοινού με το Προεδρείο της ΚΟ υπό την Προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, αφού πρώτα όλοι έβγαλαν τα κινητά τους από την αίθουσα της συνεδρίασης. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η γραμμή που θα ακολουθήσει το κόμμα το επόμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παραμένει σταθερός σε όσα έχει διατυπώσει από την πρώτη μέρα των αποκαλύψεων. Έχει καταθέσει πρόταση για διεξαγωγή προ ημερησίας Διατάξεως Συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο Πολιτικών Αρχηγών, καθώς και έχει ζητήσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι Δημητριάδης, Κοντολέων, και η εποπτεύουσα εισαγγελέας της ΕΥΠ, κα Βλάχου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα υπερψηφίσει την πρόταση που κατέθεσε σήμερα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τη σύσταση εξεταστικής Επιτροπής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμά πως την απόλυτη ευθύνη, πολιτική και όχι μόνο, για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, την έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα επιτελικό παρακράτος με εγκέφαλο τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα ότι δεν γνώριζε. Αφού η πρώτη του κίνηση το 2019 ήταν να πάρει την ΕΥΠ απευθείας στο πρωθυπουργικό γραφείο, και να τοποθετήσει τον ανιψιό και στενότερο συνεργάτη του προκειμένου να οργανώσει το κύκλωμα των παράνομων παρακολουθήσεων. Άλλαξε το νόμο για να μπορέσει να βάλει δικό του άνθρωπο στην ΕΥΠ, ο οποίος δεν πληρούσε τα κριτήρια. Και αργότερα, έφερε τροπολογία μετά το αίτημα του υπό παρακολούθηση δημοσιογράφου κ. Κουκάκη στην ΑΔΑΕ, προκειμένου να μην μπορεί να ενημερωθεί για την παρακολούθηση τόσο ο ίδιος, όσο και όποιος άλλος προσέφευγε στην Ανεξάρτητη Αρχή. Και εν συνεχεία, η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να ακυρώσει την νομοθετική συγκάλυψη των παρακολουθήσεων, ώστε να μπορεί η ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες ότι παρακολουθούνταν, όπως ίσχυε μέχρι την τροπολογία Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά πως ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, να σβήσει τα ίχνη των παρακολουθήσεων, παράνομων και νόμιμων, και να στήσει επί της ουσίας μία μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης. Σε αυτό συνηγορούν: Η άρνησή του να πάρει πίσω την τροπολογία για την ΑΔΑΕ, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται όποιοι πολίτες παρακολουθούνται. Η επιχείρηση φθηνού αντιπερισπασμού με την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να ζητήσει εξεταστική για διάστημα μίας δεκαετίας. Υπάρχει έστω και ένας πολίτης που να πιστεύει ότι αν το καθεστώς Μητσοτάκη είχε οποιοδήποτε στοιχείο εναντίων της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για παρόμοιες πρακτικές δεν θα το είχε ήδη βγάλει στο φως; Εκτός εάν στόχος του κ. Μητσοτάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά πρακτικές και χειρισμοί της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ και του κ. Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, ούτε καν από την ικανότητα που έχει ένα αδίστακτο και σε πανικό καθεστώς να κατασκευάζει στοιχεία για παλιότερες κυβερνήσεις, για πολιτικούς και ακόμα και εσωκομματικούς του αντιπάλους. Ωστόσο, καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να μην επιχειρήσει τέτοιο ανυπόστατο συμψηφισμό, που μόνο την ενοχή του επιβεβαιώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα ψηφίσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την τοποθέτηση του κ. Δεμίρη στην ΕΥΠ. Δεν αποτελεί διακομματική επιλογή, είναι επιλογή Μητσοτάκη που είναι εγκέφαλος του σκανδάλου και πηγαίνει προφανώς με εντολή συγκάλυψης και όχι διαλεύκανσης του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, παράνομων και νόμιμων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζει έντονο προβληματισμό για τους χειρισμούς στο πεδίο της δικαστικής διερεύνησης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς φαίνεται να μην διερευνά το μείζον σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και το Predator αλλά αντίθετα το πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα και πώς έγιναν οι διαρροές των στοιχείων για τις παρακολουθήσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θεωρεί πως οι μέχρι στιγμής αποκαλύψεις είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως ο επικεφαλής μίας σκοτεινής και ανεξέλεγκτης ομάδας παρακρατικής λειτουργίας. Για αυτό το λόγο και θεωρεί ότι είναι και άλλα πολιτικά πρόσωπα, είτε από την αντιπολίτευση είτε και από την ίδια την κυβέρνηση, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των παρακρατικών αυτών παρακολουθήσεων. Ενδεικτικό της ενοχής Μητσοτάκη είναι ότι 10 μέρες μετά το ρεπορτάζ της Καθημερινής πως παρακολουθούνταν τουλάχιστον ακόμα 7-8 πολιτικοί, δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει: Ποιοι ακόμα πολιτικοί, υπουργοί, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες παρακολουθούνταν από το παρακράτος Μητσοτάκη;". Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής, το ΚΚΕ αναφέρει τα εξής: "Προκειμένου να διερευνηθούν η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ και η επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το κακόβουλο λογισμικό predator, όπως επίσης και οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων δημοσιογράφων, αλλά και οι παράνομες συνακροάσεις-υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ, ζητούμε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, στην οποία θα κληθούν σε ακρόαση: Ο νέος διοικητής της ΕΥΠ κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης Ο καθαιρεθείς διοικητής της ΕΥΠ κ. Παναγιώτης Κοντολέων Η αρμόδια για την ΕΥΠ Εισαγγελέας Εφετών κ. Βασιλική Βλάχου Ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρης Δημητριάδης Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Χρήστος Ράμμος καθώς και όποιος άλλος κριθεί αναγκαίο να κληθεί σε ακρόαση".

Η Ελληνική Λύση απο την πλευρά της αναφέρει " Η Ελληνική Λύση θα επιδιώξει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών η οποία πέραν των πολιτικών έχει και εθνικές προεκτάσεις. Η Ελληνική Λύση δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε απόπειρα συγκάλυψης ή κομματικής εργαλειοποίησης της υπόθεσης. Θα απαιτήσουμε την λογοδοσία τόσο των πολιτικών προϊσταμένων όσο και των ιδιωτών που εμπλέκονται στην ζοφερή αυτή υπόθεση. Η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει οπωσδήποτε να διερευνήσει και την υπόθεση κατασκοπείας των 17 Ελλήνων βουλευτών, η οποία φέρεται να ξεκίνησε το 2016. Προκαλεί λοιπόν μεγάλα ερωτηματικά γιατί η Ν.Δ. και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν επιθυμούν την διερεύνηση της, ενώ εξηγεί την άρνηση του ΣυΡιζΑ για την διερεύνηση της συγκεκριμένης περιόδου. Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη την διερεύνηση των καταγγελιών για την παρακολούθηση και άλλων πολιτικών προσώπων, όπως προκύπτει απο δημοσιεύματα εφημερίδων φίλα προσκείμενων στην κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο ότι ο πρωθυπουργός που ο ίδιος σκανδαλωδώς επέλεξε να θέσει την ΕΥΠ υπό τον έλεγχο του, έχει την κύρια πολιτική ευθύνη".





Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του σημειώνει " Συνεδριάζει σήμερα η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το ζήτημα των παρακολουθήσεων και την σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής για προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Το ΜέΡΑ25 απαιτεί να υπάρξει άμεσα, όσο δυνατόν νωρίτερα η συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα των παρακολουθήσεων καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που άπτεται της ίδιας της δημοκρατίας μας. Παράλληλα, επισημαίνουμε πως είμαστε κάθετα αντίθετοι στην παρακολούθηση από την ΕΥΠ πολιτικών και δημοσιογράφων και καλούμε την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να δημοσιοποιήσει άμεσα και θεσμικά ποιους ακόμα παρακολουθεί από πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους, και να σταματήσει άμεσα κάθε τέτοια αδιανόητη παρακολούθηση".