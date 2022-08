Οικονομία

Τουρισμός: 8 εκ. τουρίστες ήρθαν στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2022

Εντυπωσιακά τα ποσοστά αύξησης της τουριστικής κίνησης, από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Αυξημένα τα ταξιδιωτικά έσοδα και σε σχέση με το 2019.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η εισερχόμενη τουριστική κίνηση τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 241,5% τον Ιούνιο του 2022 και κατά 360,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 σε σχέση με αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ωστόσο, έναντι των αντίστοιχων περιόδων του 2019, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11% τον Ιούνιο του 2022 και κατά 15,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022.

Πιο συγκεκριμένα οι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα στο πρώτο εξάμηνο του έτους άγγιξαν τα 8 εκατομμύρια (7,983 εκατ.) έναντι 1,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 428,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 247,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις 27 χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκε σε 4,792 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 305,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 480,3% και διαμορφώθηκε σε 3,190 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 345,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 221,6%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 316,4% και διαμορφώθηκε σε 1.422,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 315,4% και διαμορφώθηκε σε 530,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1.251,9% και διαμορφώθηκε σε 1.218,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 745,9% και διαμορφώθηκε σε 324,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 318,4% και διαμορφώθηκε σε 16,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, το τελευταίο έτος δηλαδή πριν από την πανδημία - τον Ιούνιο του 2022 παρατηρήθηκε αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 2,3%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 15,9%, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11%. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 5,3% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 15,1%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 12,6%.

Οι ως άνω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίσουν αύξηση κατά 329,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και να διαμορφωθούν στα 5,διαμορφώθηκαν στα 5.126,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 263,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.980,9 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 462,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.029,0 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2,476,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 281,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 196,3% και διαμορφώθηκαν στα 504,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 264,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.086,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 247,9% και διαμορφώθηκαν στο 378,8 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 873,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 792,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 450,1% και διαμορφώθηκαν στα 336,7 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 115,7% και διαμορφώθηκαν στα 13,9 εκατ. ευρώ.

